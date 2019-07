Stanciu ukázal záblesky geniality, řekl asistent Slavie. Souček: Pásku pocítí | iSport.cz

Odehrál sice „jen“ druhý poločas přípravného utkání s druholigovým Žižkovem (6:0), ale už během něj potvrdil své kvality. Rumunský fotbalista Nicolae Stanciu se navíc hned při své premiéře zapsal mezi střelce, a to když parádním obloučkem přehodil gólmana soupeře a míč zapadl přesně k tyči.

„Při gólu ukázal, že má kvalitu. První trefa v prvním zápase, to je vždy příjemné. Každý hráč je rád, když dá hned gól. Důležité ale bude, aby je dával i v soutěžních utkáních,“ řekl Tomáš Souček, který odehrál proti Žižkovu první poločas a do druhého předal kapitánskou pásku právě Stanciovi. „Tak to ve fotbale chodí, že ji dostane většinou nový hráč. On to určitě trošku pocítí, ale to je v rámci naší party,“ dodal klíčový muž slávistické zálohy.

Pozitivum v prvním Stanciově gólu viděl i asistent trenéra Jindřicha Trpišovského Jaroslav Köstl. „Vzhledem k tomu, jak jeho přestup probíhal a kolik emocí vzbudil, je pro Nica gól nesmírně důležitý. Celkově jsme s jeho výkonem spokojení. Na to, že s týmem nikdy nehrál, ukázal věci, které byly místy záblesky geniality a kvůli kterým jsme ho přiváděli,“ konstatoval Köstl.

Stanciu poprvé za Slavii: s kapitánskou páskou krásně skóroval

„Je to strašně skromný kluk. Na začátku kariéry si prošel horšími poměry, tím myslím, že není z nijak bohaté rodiny. Váží si toho, že dostal šanci ve velkém klubu a určitě nám pomůže. Jeho přestup vzbudil emoce, už jen proto, že jde o historický transfer, co se týče finanční cifry i celého jeho příběhu. Na Nicovi je ale vidět, jak moc je mentálně odolný a jak to celé ustál. Pro nás byl klíčový rozhovor s ním samým. Má obrovský potenciál a věříme, že plně využijeme všechny jeho schopnosti. Nemáme ale tým o jednom hráči. Kolem něj budou také skvělí fotbalisté a bude to o tom, jak si vyhoví na hřišti. Zatím jsme podle mě na dobré cestě,“ dodal.

To, zda se Stanciu objeví na hřišti i v prvním kole FORTUNA:LIGY proti Zlínu jasné není. „Je to otevřené. Ale pravděpodobnější je, že v pondělí ještě hrát nebude,“ nastínil Köstl.

Vše o Slavii čtěte zde>>>

Slavia před sezonou: Pomůže faktor Stanciu k titulu? Redaktoři tipují obhajobu!