Teplice loví v lize. Přijít má zlínský Vyhnal a Mareš z Boleslavi | iSport.cz

Ještě dvě posily slíbil teplickým fanouškům před startem nověho ročníku FORTUNA:LIGY trenér Stanislav Hejkal. Podle informací iSport.cz jimi jsou útočník Pavel Vyhnal (Zlín) a záložník Petr Mareš (Mladá Boleslav).

Vyhnal přicházel do Zlína v lednu 2018 s vizitkou druhého nejlepšího střelce podzimní části druhé ligy, kdy vstřelil jedenáct gólů v devíti zápasech. Ve Fastavu se však výrazně neprosadil. Ve 20 duelech stihl pět branek a klub mu nyní nebrání v odchodu. Připojit by se k teplickému týmu mohl už v pátek.

Marešova situace v takovém stádiu zatím není. Jeho přestup se teprve ladí a přijít by se mohl až v příštím týdnu. Univerzální záložník, který umí zahrát uprostřed i na kraji a pod Karlem Jarolímem nakoukl do reprezentace, během podzimu laboroval se zraněním a během jara se do hry moc nedostal.

Teplice už v létě přivedly útočníka Jakuba Mareše, stopera Jevgenije Nazarova, levého obránce Manela Roya a krajního univerzála Igora Paradina.