Matoušek po dvou trefách: Bohemku mám rád. Gól hlavou? Asi můj první | iSport.cz

Ukázal všechny své přednosti. Během zápasu s Bohemians nejprve Matoušek obstál v rychlostním souboji s Danielem Köstlem a pak nekompromisně zakončil brejk. V závěru přidal ještě povedenou hlavičku. I když výkon jeho samotného ani celého týmu nebyl ideální, dost napověděl o možné budoucí funkčnosti spojení na známosti nabývajícího jména s jabloneckou značkou.

Dva góly během premiéry jste si snad ani nepředstavoval, ne?

„Je to tak, první zápas jsem chtěl hlavně vyhrát. Upřímně jsem rád, že jsem dal gól už v první půli, nepovzbudil totiž jen mě, ale i celý tým. Díky tomu jsme nakonec vyhráli.“

Obě šance jste proměnil s velkou lehkostí.

„Nevím, jestli po výkonech v přípravě úplně s lehkostí (směje se), ale jiný gól než po rychlém brejku snad ani dát nemůžu. V závěru jsem dal i gól hlavou… Asi můj první hlavičkou. Docela se divím, že jsem byl ve vápně sám a ještě že jsem dokázal centr takto trefit.“

Na hattrick jste nepomýšlel?

„Jelikož jsem dal druhý gól až v 84. minutě, tak už ani ne. Musel by vyplynout jedině z nějakého brejku. Byl by samozřejmě krásný, ale třeba padne příště. Určitě jsem nebyl nějak naštvaný, nebo zklamaný, že mě trenér na konci střídal.“

Jablonec - Bohemians: Fantom Matoušek! Skvělý náběh zužitkoval přesnou hlavičkou, 2:0

Proti Bohemce jste se neprosadil poprvé, máte vůbec oblíbenějšího soupeře?

„Asi nemám. Koneckonců jsem dal Bohemce i první gól v lize. Za tři vzájemné zápasy pět gólů… Ano, mám Bohemku rád (směje se).“

Čím si to vysvětlujete?

„Asi mi sedí, že hrají na tři stopery. Otevírají se větší prostory. Rapid Vídeň proti nám hrál v přípravě (1:2) taky se třemi obránci a i tehdy jsem viděl místa na záběhy.“

Potřetí v lize jste dal dva góly během jednoho zápasu. Šlo v souvislosti s premiérovou v novém klubu o váš nejlepší zápas?

„Když o tom tak přemýšlím, dva góly jsem dal Bohemce dvakrát a v prvním případě šlo o premiérový ligový gól a první výhru. Asi řadím zápasy spíš na stejnou úroveň.“

Ukázalo se už teď, že byl Jablonec dobrým krokem?

„Ano, určitě. Chtěl jsem do Jablonce hned. Počítal jsem tedy alespoň s přípravou ve Slavii, ale nakonec jsme zvolili cestu do Jablonce a určitě to pro mě byla lepší varianta.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19. Matoušek, 84. Matoušek Hosté: Sestavy Domácí: V. Hrubý – Li. Holík, Plechatý, Břečka, Sýkora – Hübschman (C), Považanec – Kratochvíl (81. Pleštil), Matoušek (90. Krob), Jovović (87. T. Pilík) – Doležal. Hosté: Valeš – Hůlka, Köstl, Šmíd (79. Vaníček) – Bartek, Jindřišek (C), Vacek, Podaný – Hronek, Keita (57. Koubek), Vodháněl (71. Nečas). Náhradníci Domácí: Hanuš, Krob, Acosta, Pilík, Chramosta, Pleštil, Fábry Hosté: Fryšták, Schumacher, Záviška, Nečas, Koubek, Vaníček, Bederka Karty Domácí: Považanec Hosté: Köstl, Hůlka, Köstl Rozhodčí Franěk – Blažej, Kříž Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 2 612 diváků

