Baník - Liberec. Penalta? Cítili jsme křivdu, řekl hrdina Potočný | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. Kuzmanović Hosté: 53. Pešek, 90+4. Potočný Sestavy Domácí: Budinský – Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman (C) – Reiter, Jánoš, R. Hrubý (81. Baroš), Holzer (68. Granečný) – Kuzmanović (58. Diop), Smola. Hosté: Nguyen – Mikula, Karafiát, Kačaraba, Hybš – Breite (C), Oscar – Koscelník, Mara (87. Nešický), Pešek (65. Musa) – Potočný. Náhradníci Domácí: Číž, Šindelář, Granečný, Diop, Jirásek, Baroš, de Azevedo Hosté: Knobloch, Chaluš, Beran, Nešický, Dordić, Musa, Pázler Karty Domácí: Jánoš, Smola, Fleišman Hosté: Oscar, Breite, Musa Rozhodčí Berka – Kubr, Vaňkát Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 7 542 diváků

Rozhodnout v poslední minutě, to je síla, co?

„Jo, ale byla to stejně zásluha celého týmu. Zůstal tu skvělý kolektiv lidí, jsme jako jedna rodina. Všichni jsme si zasloužili takhle krásně vyhrát.“

Co říkáte na odpískanou penaltu?

„Myslím, že vůbec nebyla. Každý obránce chce chránit gólmana, aby se mu nic nestalo. Pan rozhodčí to písknul a my jsme s tím nemohli nic dělat. Akorát jsme se tam trošku postrkali.“

Baník - Liberec: Smola se skácel po pochybném zákroku, sudí Berka píská přísnou penaltu!

Jaký byl výkon?

„Tříbodový. (úsměv) Příprava byla krátká. Trenér Hoftych má trošku jiné nároky než předtím Zsolťák (Zsolt Hornyák). Umí udělat i dobrou partu. Chtěli jsme soupeře trošku zmást tím, že bude Peša (Pešek) v útoku. Ale proti stoperům Stronatimu a Procházkovi to měl hodně těžké, tak jsem tam pak šel já. Na konci odvedl skvělou práci Petar Musa.“

Nechybí vám typický hroťák?

„Přišli nějací mladí kluci. Navíc máme Honzíka Pázlera. Tomu se sice teď moc nedařilo, ale je to správný útočník. Na tréninku dá ze všeho gól. Akorát mu teď chybí trošku štěstíčko.“

Co chybělo, abyste dnes byl na hřišti v dresu Baníku? V létě se o vašem přestupu do Ostravy jednalo.

„O tom fakt nic nevím. Nikdo mě nekontaktoval. Myslím, že ani nesmí, když mám ještě rok smlouvu. (úsměv) Jsem teď v Liberci s kamarády. Tím neříkám, že bych se v osmadvaceti nebránil změně. Když zůstanu, tak zůstanu. Když ne, půjdu jinam.“

