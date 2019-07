Baník - Liberec. Jsme naštvaní, ale tým je neskutečně silný, říká Reiter | iSport.cz

„Tohle je Baník. Bere se jen výhra, takže jsme všichni zklamaní,“ řekl 24letý záložník, který na rozdíl od svých spoluhráčů dorazil mezi novináře do mixzóny. Zbytek týmu mluvit nechtěl.

Reiter problém neměl, byť i od něj se v premiéře čekalo víc. „Málo jsme ho využili, protože jsme ho nerozběhali,“ popisoval kouč Baníku Bohumil Páník. „Buď to bylo naší vinou, nebo tím, že ho Liberec dobře eliminoval. Musím se podívat na video,“ dodal.

Začátek měl přitom dobrý nejen Reiter, který solidně kombinoval s Martinem Fillem. Před ostravským gólem to byl právě bývalý hráč Bohemians, kdo svým náběhem na křídlo uvolnil pravému bekovi prostor uprostřed, z čehož následně těžil Nemanja Kuzmanovič.

SESTŘIH: Baník - Liberec 1:2. Ostrava neproměnila spornou penaltu, otočil Potočný

„Ale souhra se těžko hodnotí po jednom zápase, navíc jsme teď všichni naštvaní. Je to dost hořké. Pořád je to však jen první zápas, čeká nás jich v základní části ještě dvacet devět, takže musíme rychle zapomenout a napravit to hned v Karviné,“ vyhlížel.

Optimismus Reiterovi dodala příprava, kde Slezané podávali diametrálně odlišné výkony než ten sobotní, navíc proti vyspělým zahraničním celkům. „Za mě je ten tým neskutečně silný. Je jen otázka času, kdy se sehrajeme a sedne si to. Síla je tady fakt obrovská,“ uvedl.

Díky zvýšené konkurenci se do zápasové nominace nevlezl Milan Lalkovič, další letní posila z Olomouce. „Někdo musel z kola ven, hráčů je hodně,“ vysvětloval trenér Páník, jenž na lavičce upřednostnil například brazilského navrátilce Carlose de Azeveda.

Pokud se do sestavy Reiter dostane i ve slezském derby, plánuje hru zjednodušit. „Musíme se tlačit víc do šestnáctky, kolikrát jsme mohli nacentrovat, ale my jsme to furt zasekávali někam pod sebe. Máme tam teď vysokou devítku, je třeba ji využívat,“ připomněl rychlý křídelník Tomáše Smolu.

Baník - Liberec: Potočný umlčel ostravské tribuny a v závěru otočil na 2:1 pro Slovan!

Baník - Liberec: Hrubý napálil pokutový kop jen do břevna!

Baník - Liberec: Žlutá karta pro realizační tým Slovanu, potrestaní sudímu ironicky tleskali

Baník - Liberec: Smola se skácel po pochybném zákroku, sudí Berka píská přísnou penaltu!

Baník - Liberec: Fleišman vyrobil šílenou hrubku a Pešek ji potrestal - 1:1!

Baník - Liberec: Filla nikdo nezastavil, Kuzmanovič z první posílá Ostravu do vedení 1:0!