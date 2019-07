To se mi tady ještě nepovedlo, smál se Čermák. Krmenčíkovi přeje góly | iSport.cz

Trenér Vrba tvrdil, že to byl váš nejpovedenější zápas v dresu Plzně. Souhlasíte?

„Těžko říct (úsměv). Spíš mě mrzí, že jsem nedal dnes branku, protože příležitosti na to byly. Ale na druhou stranu - tři asistence jsem tady ještě neměl, tak jsem rád, že se mi povedlo aspoň tohle.“

Jaké to vůbec bylo utkání?

„Vítězství se nerodilo úplně zlehka. Neproměnili jsme šance, které jsme měli dát, já sám byl ve dvou. Pak jsme bohužel inkasovali z penalty. Naštěstí se nám podařilo do poločasu srovnat. A to nás nakoplo. Pak jsme měli utkání pod kontrolou až snad do 90. minuty, kdy do našeho vápna přiletěl nebezpečný centr. Smrdělo to vyrovnáním.“

Dresy jste představovali se sloganem „Nová energie“. Demonstrovali jste toto heslo dnes aktivní hrou a počtem příležitostí?

„Dařilo se nám to, šance jsme si vytvářeli. Ale nevím, jestli to jde dohromady se sloganem (úsměv). Byli jsme natěšení na první kolo. Jsme rádi, že jsme to zvládli vítězně.“

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 3:1. Viktoria dominovala, ale nadřela se. Otočila i díky vyloučení

Co byste řekl k Michaelu Krmenčíkovi, který se proti Olomouci definitivně vrátil po zranění?

„K brance měl blízko. Doufám, že mu to tam brzy spadne a naváže na gólovou šňůru, kterou měl předtím.“

Vy jste na postu, kde je velký přetlak. Jak si vážíte důvěry pro zápas s Olomoucí?

„Konkurence je veliká, ale zároveň zdravá. Je nás tady 25 vyrovnaných hráčů. Příležitost může příště dostat někdo jiný. Může se stát cokoliv a nastoupit v dalších zápasech kdokoliv.“

Sedla vám souhra s Joelem Kayambou?

„Jemu je vlastní jít do kombinace. Dokáže využít svoji rychlost, je šikovný na balonu. Variabilita, kdy si v průběhu hry střídáme místa, je super.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 40. Kayamba, 72. J. Kopic, 90+4. J. Kovařík Hosté: 34. Plšek Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda (35. Pernica), Brabec, Limberský – Hrošovský (C), Kalvach – Kayamba, Al. Čermák, J. Kopic (88. J. Kovařík) – Krmenčík (78. Chorý). Hosté: Reichl – Sladký, Beneš (C), Štěrba, Vepřek (90. Zmrzlý) – Texl (70. Pilař), Houska, Greššák, Plšek (81. Nešpor), Falta – Yunis. Náhradníci Domácí: Beauguel, Chorý, Kovařík, Mihálik, Janošek, Pernica, Kozáčik Hosté: Pilař, Chytil, Zmrzlý, Nešpor, Polom, Látal, Mandous Karty Domácí: J. Kopic, Kayamba Hosté: Štěrba, Greššák, Falta, Yunis, Vepřek, Yunis Rozhodčí Pechanec – Flimmel, Melichar Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 9 611 diváků

