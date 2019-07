Liberecký kouč Hoftych: Penaltu jsem neviděl, byli jsme v právu | iSport.cz

Co říkáte na vaši historickou žlutou kartu?

„Jsem až druhej, přede mnou ji dostal Mára Čech. Byl to emotivní zápas, hodně soubojů. Rozhodně se k té žluté v kabině hlásit nebudu.“ (úsměv)

Jak jste viděl emotivní duel?

„Dostali jsme rychlou branku, pak jsme se vrátili do hry. Docela dobře jsme kombinovali, přenášeli těžiště. Ale nebyli jsme extra nebezpeční. Soupeř byl důrazný v osobních soubojích, hodně to bolelo i naše hráče. Ale to jsme tady očekávali. Potom přišla penalta, kterou jsem viděl jako nepenaltu.“

Prostě nebyla.

„Já jsem žádnou neviděl. Rozhodně jsme byli v právu si stěžovat. Náš hráč (Karafiát) stál, bez snahy jakkoliv protihráče (Smolu) remplovat, strkat. Takových věcí bylo v zápase milion. Tohle na penaltu určitě není. Soupeř nedal a v závěru přišel krásný gól Potočného po centru Nešického. To byl takový hřebíček do rakve, na který už se nedá reagovat. Potočný jako hlavičková obluda to dokončil.“ (úsměv)

Říkal jste si před pokutovým kopem, že pokud existuje spravedlnost, tak ji Hrubý nepromění?

„Přesně to jsem si říkal…Ještě jsme se otočili na lávku a tvrdili jsme, že to gólman chytí. Zklamal, nechytil.“ (úsměv)

Pořád je reálné, že opory Karafiát, Potočný, Nguyen či Mara během podzimu odejdou?

„Pohyb v kádru může nastat. Tohle je filozofie klubu. Jsme na to připravení. Vždycky je dobře, když je o vaše hráče zájem. I proto jsme udělali Matěje Chaluše. Do poslední chvíle se řešil přestup Kačaraby, který byl strašně komplikovaný. Mohlo se stát, že by ani nehrál. Klobouk dolů, že vedení udrželo kromě Kozáka a Sýkory celý kádr. S tím jsem ani nepočítal. Myslím, že třeba Musa ukázal na Baníku potenciál, který v něm je.“

Jaký tým jste převzal po Zsoltu Hornyákovi?

„Hráči v Liberci jsou nachystaní hlavou na hru směrem do ofenzivy. Chtějí hrát hodně nahoru. Občas špatně vystoupí a nezavřou si vrata. Taková situace předcházela i prvnímu gólu, kdy to Oscar otevřel a zariskoval. Musíme to ještě trošku vychytat. Tohle mužstvo je hladové, velmi dobře pracuje na tréninku. Tohle vítězství je velmi důležité psychicky, abychom se na začátku nadechli.“

SESTŘIH: Baník - Liberec 1:2. Ostrava neproměnila spornou penaltu, otočil Potočný

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. Kuzmanović Hosté: 53. Pešek, 90+4. Potočný Sestavy Domácí: Budinský – Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman (C) – Reiter, Jánoš, R. Hrubý (81. Baroš), Holzer (68. Granečný) – Kuzmanović (58. Diop), Smola. Hosté: Nguyen – Mikula, Karafiát, Kačaraba, Hybš – Breite (C), Oscar – Koscelník, Mara (87. Nešický), Pešek (65. Musa) – Potočný. Náhradníci Domácí: Číž, Šindelář, Granečný, Diop, Jirásek, Baroš, de Azevedo Hosté: Knobloch, Chaluš, Beran, Nešický, Dordić, Musa, Pázler Karty Domácí: Jánoš, Smola, Fleišman Hosté: Oscar, Breite, Musa Rozhodčí Berka – Kubr, Vaňkát Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 7 542 diváků

Baník - Liberec: Smola se skácel po pochybném zákroku, sudí Berka píská přísnou penaltu!

Baník - Liberec: Žlutá karta pro realizační tým Slovanu, potrestaní sudímu ironicky tleskali