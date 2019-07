Ngadeu končí ve Slavii!? Tvrdík popsal divoký útěk: Odešel jako uličník! | iSport.cz

O odchodu Ngadeua se v předchozích dnech čile spekulovalo a vypadalo to, že pilíř obranných řad v Edenu, kde působí od roku 2016, setrvá. V noci z pondělí na úterý pár hodin po půlnoci ale situace nabrala rychlý spád.

Ngadeu, který po vypadnutí z Afrického poháru národů pobýval dva týdny na dovolené doma v Kamerunu, místo prodloužení kontraktu ve Slavii míří do jiného klubu.

DEBATA SPORTU: Jak Slavia nahradí Deliho a Ngadea? A měla situaci vyřešit jinak?

"Simon odešel jako legenda, Michael jako uličník. Písemně odsouhlasená smlouva hráčem a agentem. Přílet hráče na slavnostní podpis. V noci místo oznámeného přespání útěk do Belgie. Byli jsme jen vyjednávací páka na vyšší kontrakt. Tohle nedůstojné divadlo si klub nezasloužil, Míšo," napsal slávistický šéf Tvrdík na svůj oficiální twitterový účet.

Ngadeu má ve smlouvě, která vyprší za rok, výstupní klauzuli. V minulých týdnech se o jeho služby ucházel Gent, jenž byl také připraven zaplatit za něj požadovaných 115 milionů korun.

Už 10. července zamířil také do Belgie jeho velký parťák Simon Deli. Sedmadvacetiletý stoper z Pobřeží slonoviny přestoupil do Brugg, které aktivovaly jeho výstupní klauzuli ve smlouvě s Pražany v údajné výši 2,5 milionu eur (64 milionů korun). V novém působišti podepsal Deli podle klubového webu tříletý kontrakt.

Ngadeu přišel do Edenu v květnu 2016 z rumunského celku FC Botosani. Předloni se Slavií, se kterou kromě minulé sezony získal titul už v ročníku 2016/2017, prodloužil smlouvu do června 2020. Letos v lednu se o něj zajímal anglický Fulham, ale z přestupu do anglické ligy nakonec sešlo.

Na pozici Ngadeua mají sešívání k dispozici momentálně ještě Ondřeje Kúdelu, Davida Hovorku a Michala Frydrycha, který v posledních letech nastupoval spíš zprava. Stopera zvládne také univerzál Alex Král.

"Nahradit Míšu je sci-fi," nechal se už v pátek slyšet kouč Jindřich Trpišovský, když spekulace o odchodu 190 centimetrů vysokého obránce vrcholily.

