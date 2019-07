Nešpor v základu po čtyřech měsících? Pořád se musím zdokonalovat, tvrdí | iSport.cz

Berete to jako klíčovou šanci zaujmout nového kouče?

„Budu rád za každou minutu na hřišti. Rooney (Jakub Yunis) dostal červenou kartu, takže má jeden zápas stop. Měl bych dostat šanci od začátku, ale je to spíš otázka na trenéra, koho vybere. Jestli tam budu patnáct, nebo devadesát minut, není až tak důležité. Musím prostě odvést co nejlepší výkon, abychom vyhráli.“

Trenéra Látala znáte z Polska, kde vám spolupráce klapala. Nejste zklamán, že jste náhradníkem?

„Ne, sezona je dlouhá a během chvíle se může cokoli změnit. Navíc je to strašně jednoduché: útočník je tam od toho, aby dával góly. Kdo jich bude dávat víc, ten bude hrát. Nám nezbývá nic jiného než makat na tréninku a v zápase, pak už je volba na trenérovi. Je zbytečné si zatěžovat hlavu myšlenkami, jaké by to asi mohlo být, jaké to bylo tehdy v Polsku a podobně. To je začátek konce, důležité je žít přítomností.“

Jeho styl by vám však mohl vyhovovat, že?

„Jo, vyžaduje chlapský fotbal, což je podle mě dobře, protože je to kontaktní sport. Fotbalisti jsou tady kvalitní, ale agresivita nám minulý rok chyběla. Pan Látal je náročný trenér.“

Jak z osobního hlediska hodnotíte první sezonu v Olomouci? Osm branek není nic špatného...

(skáče do řeči) „Ale ani nic úžasného, mohlo to být lepší. I když už má člověk nějaký věk, musí se chtít zlepšovat. Podzim z osobního hlediska nebyl špatný, ale týmu se nedařilo. Na začátku jara jsem dal ze čtyř zápasů dva góly, pak jsem se nechal hloupě vyloučit na Spartě a už mě tam trenér nedal. Začal hrát Yunis, ale to je fotbal.“

Berete to sportovně.

„Já totiž nejsem žádný bombarďák, který by za sezonu dával patnáct dvacet gólů, takže to beru v pohodě. Navíc mi není devatenáct, abych řešil, proč zrovna teď hraju míň. Já byl rád, že jsme se po podzimu vyhrabali z bahna a sezonu dohráli v klidu, protože podzim byl vzhledem k Evropské lize a úzkému kádru fakt složitý.“

Jak se vám v Olomouci zalíbilo?

„Sedlo mi to, líbí se mi, že to mám dvě hodiny vlakem domů do Prahy. Je to lepší, než když jsem byl v Polsku nebo Albánii. Podmínky tady máme nadstandardní, zázemí je super. Jsem tady s manželkou, čekáme holčičku, takže jsme spokojení a těšíme se z toho, že jsme v Česku. Každý mladý kluk se žene do zahraničí, ale vůbec si neuvědomuje, že ho tam mnohdy nečeká nic růžového. Já to mám tady rád.“

Na druhou stranu, ještě přece nemusíte odpískat nějaké zahraniční angažmá, je vám 29 let.

„Když jsem byl mladej, furt jsem něco řešil, teď už řeším jen přítomnost. Raduju se z toho, že jsem zdravý a že dělám, co mě baví. Je to stejně vždycky o tom, jestli budu dávat góly. A pak když přijde nabídka, řeší to člověk tady a teď. Když jsem se díval na Wimbledon, persony na sobě vůbec nedávají znát nějaké myšlenky nebo emoce. Jsou absolutně soustředění, tak se poznají velcí hráči.“

Dostal do vás trenér Václav Jílek to, o čem jste mluvil před rokem? I kvůli němu jste šel do Sigmy.

„Furt chci víc, jsem maximalista. Pořád se člověk může vzdělávat a zdokonalovat. Tehdy jsem byl zanedbaný, protože jsem měl výhřez plotýnky a rok jsem nehrál fotbal. Jezdil jsem po doktorech a fyzioterapeutech. Hned mě však nechal hrát, takže jsem to dohnal. Zahrál jsem si Evropskou ligu, takže všechno pozitivní.“

A co čekáte od Zlína? Svůj poslední gól jste dal v nadstavbě právě jemu...

„To byl úplně jiný tým, protože vyměnili trenéra. Se Slavií podali nadstandardní výkon, ale jsme doma a musíme to zvládnout. Jednoznačně jdeme pro tři body, protože pak máme těžký los.“ (venku Slavia, venku Liberec – pozn. red.)

