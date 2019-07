Plzni odpadají obránci. Limberský pyká, koho Vrba postaví do boje o LM? | iSport.cz

Plzeň vstoupila do sezony výhrami s Olomoucí (3:1) a v Liberci (2:1). Bodový zisk stoprocentní, nicméně jsou věci, které trenérovi Vrbovi přidělávají vrásky. V každém z duelů FORTUNA:LIGY se zranil jeden z obránců – proti Sigmě střídal ve 35. minutě Lukáš Hejda, v pátek na Slovanu odpadl už v 10. minutě Radim Řezník. K dispozici není ani kapitán Roman Hubník, jemuž se vrátily problémy s palcem, kvůli kterým nenastupoval na konci uplynulé sezony. Na Liberec dostal volno i David Limberský, jehož v sestavě nahradila letní posila Adam Hloušek.

„Limba dostal červenou kartu (v zápase s Dinamem Záhřeb) a nemůže nastoupit do prvního zápasu s Olympiakosem. Chtěli jsme, aby Adam odehrál utkání a měl herní praxi,“ vysvětlil Pavel Vrba. Vzhledem ke zraněním Lukáše Hejdy a Radima Řezníka se mimo hru dostala kompletní čtyřka, která za Plzeň nejčastěji nastupovala v minulém ročníku.

Do akce se tím pádem dostávají hráči „druhého sledu.“ Takové označení ale není úplně přesné, protože ve Viktorii čekají na šanci fotbalisté, kteří by jinde suverénně patřili do základní sestavy. „Každý vám řekne, že raději hraje, než aby trénoval. Jsme tady čtyři kvalitní stopeři, Hejdys už byl na střídačce, dá se říct, že je v pořádku. Záleží teď na trenérovi, koho vybere pro další zápasy,“ pravil Luděk Pernica.

29letý obránce naskočil do sestavy ve velkém stylu – v Liberci dal gól a přidal asistenci, navíc vyšvihl i parádní defenzivní zákroky a kraloval v rozehrávce. „Situace je tady jiná, než v ostatních klubech, tlak je větší. Perňa to zvládá dobře, dal gól a byl platným hráčem. Dnes byl možná nejlepším v defenzivě Plzně,“ ocenil Vrba.

Trenér teď musí vymyslet, jak defenzivní čtyřku poskládá na důležitý vstup do boje o Ligu mistrů. Použít nemůže zkušeného Davida Limberského, který pyká za nepovedenou únorovou odvetu osmifinále Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb. Plzeňský obránce v nouzi zaskakoval na stoperu, zápas mu absolutně nevyšel a navíc ho odnesl červenou kartou.

Jak již bylo řečeno, na jeho místo si Vrba chystá Adama Hlouška. Novic v plzeňském kádru, nicméně ostřílený hráč se zkušenostmi ze zahraničí, si v Liberci počínal velmi dobře. Zvládal osobní souboje, několikrát prokázal, že ani ve třiceti letech neztrácí na rychlosti. Pokud zpřesní centry, jde stále o velmi zajímavého hráče a kvalitní náhradu za plzeňskou oporu.

Zápas s Olomoucí nedohrál Lukáš Hejda, který odskákal penaltový zákrok na osamoceného útočníka Sigmy Jakuba Yunise. V Liberci ale už seděl na střídačce a pro úterní bitvu s Olympiakosem by měl být nachystaný.

Páteční zápas skončil nečekaně brzy zase pro Radima Řezníka, kterého už v 10. minutě nahradil Milan Havel. „Řezňa šel na začátku nepřipravený do dvou soubojů. Pravděpodobně dostal koňara, nejde o nic vážného, nicméně je to bolestivé zranění,“ popsal Vrba. Dá se tedy očekávat, že i on se do výkopu s řeckým soupeřem dá dohromady.

Jediný obránce, který v úvodních zápasech odehrál kompletní porci minut, je Jakub Brabec. Asi jako jediný má jistotu, že se v základní sestavě objeví i v důležitém střetnutí o Ligu mistrů…

