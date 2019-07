Změny nakoply Spartu: debut Krejčího, náhradník Trávník i návrat Plavšiče | iSport.cz

Selhání proti Slovácku (0:2) zapříčinilo, že trenér Sparty Václav Jílek udělal řadu změn v základní jedenáctce pro duel s Jabloncem. Do hry se dostali Martin Hašek, Ladislav Krejčí, Uroš Radakovič a Srdjan Plavšič. Michal Sáček se navíc posunul na pravý kraj obrany, kde nahradil trápícího se Ondřeje Zahustela. Co změny přinesly?

Hlídal Jovoviče. Po hodině hry přišly jeho chvíle směrem dozadu. Nejprve zastavil rychlý brejk Matouška a následně dobře přečetl záměr téhož hráče při snaze o narážečku na hranici velkého vápna. Celkově přes jeho stranu Jablonec moc nehrozil a ukázal, že by mohl být kvalitní alternativou za trápícího se Zahustela, minimálně do doby, než se uzdraví Andreas Vindheim.

Srdjan Plavšič

Tahle změna se Jílkovi povedla. Srbský rychlík jablonecké obraně na levé straně pořádně zatápěl. Klíčovou roli sehrál u zlomového momentu utkání, kdy v 62. minutě posadil na hlavu Adama Hložka gólový centr. Nebál se ani individuálních akcí. Jeho výkonu chyběla jen třešnička na dortu v podobě gólu.

„Pokud bychom hráli na to, aby to dobře vypadalo, asi by sklízel Oscary,“ nešetřil ho však Jílek. „Potřebujeme být silní ve finální fázi akcí. Srdjan dobře reaguje na moje podněty. Snaží se plnit zadání. I když je někdy zbrklý. Budeme od něho chtít, aby šance nejen připravoval, ale aby se do nich i sám dostával.“