Jílek: Byl to jen první krok. Kozákovo trápení? Je to o prvním gólu | iSport.cz

Byl výkon hráčů takový, jaký jste čekal po prohře v prvním kole?

„Řekl bych, že to bylo motto celého týdne a zápasu, abychom nejen my jako trenéři, ale i fanoušci viděli jednoznačnou reakci týmu. Ve finále si můžete říct, že jsme při počtu neproměněných šancí nemuseli utkání vyhrát, ale diametrálně odlišný byl přístup, nasazení, aktivita hráčů a ve většině zápasu i naše kvalita.“

Spadl vám po prvním gólu velký kámen ze srdce?

„Musím přiznat, že ano. Když jsme šance neproměňovali, tak se člověk dostane do takové situace, že trochu znervózní. Nechci říkat, že nevěří, ale čas se krátí a zápasů, kdy tým pohrdne tolika šancemi tak bývá zákonitostí, že utkání ne vždy zvládnete. Naštěstí tomu tak tentokrát nebylo a jsem rád, že k tomu mužstvo takto přistoupilo. Byl to ale jen první krok a těch musíme ještě udělat daleko více, abychom nastavili správný směr.“

Udělal jste čtyři změny v sestavě. Povedly se?

„Každé utkání vycházíme z nějakého potenciálního stavu mužstva, minule jsme neměli k dispozici Martina Haška, takže jsme to nějak dávali dohromady. Problémy měli tentokrát Michal Trávník a Ondřej Zahustel. Hledali jsme variantu, která byla nejoptimálnější s ohledem na soupeře, abychom respektovali kvality hráčů. Vyšel nám z toho Ladislav Krejčí, který sice dlouho nehrál, bylo to jeho první utkání, ale působil na mě dobře i na soustředění, takže jsem neměl strach. Z mého pohledu nám jeho zařazení pomohlo i vyšší postavení Kangy. Krejčí podal kompaktní výkon, ale budeme chtít, aby hrál rychleji.“

Je Krejčí typologicky vhodný hráč ke Kangovi?

„Nemusí to být konkrétně on, ale spíše tato pozice. Abychom dostali Kangu do vyšší pozice, tak potřebuje cítit důvěru a kvalitu hráče pod sebou. Víme, že je hodně nervózní, kdy míče nemá. Herní způsob, který jsme zvolili proti Jablonci, se ukázal jako správný.“

Plavšičovi se vytýkalo, že není moc produktivní. Tentokrát poslal do vápna několik nebezpečných centrů. Je to pro vás příslib, že může být ve finální fázi přínosný?

„Pokud bychom měli jiné ambice, aby to jen dobře vypadalo, sklízel by Oscary. Potřebujeme být ale silní ve finále. Pro mě je důležité, jak reaguje na podněty, které mu dáváme, a to je v jeho případě perfektní. Je to typ hráče, který se snaží plnit zadání. Vidíme, že je někdy trochu zbrklý, ale jeho síla byla tentokrát v tom, že vycházel z nižší a širší pozice, dostával velmi dobré balony od Kangy do situace, kterou má rád, kdy je rozeběhnutý, což mu hodně vyhovovalo. Byly z toho dobré situace, ale chtěli bychom, aby se i on sám do šancí dostával a byl produktivní.“

Nepřijde vám Hložka trochu na křídle škoda?

„Nepřijde. Chceme z každé pozice vytěžit maximum. Pokud narážíte na to, že by mohl hrát na hrotu nebo podhrotu, tak si myslím, že tam jsme schopní nyní nějak alternovat. Je nadstandardně kvalitní. Jen mu přeji, aby mu to vydrželo a jeho hlava to dokázala vstřebat správným směrem. V danou chvíli je to pro nás klíčový hráč, zejména vzhledem k vyrovnanosti svých výkonů.“

Jak hodnotíte výkon Radakoviče?

„Pořád je na začátku cesty, dlouho chyběl. Opakuji to do nekonečna, ale já mám na hráče vyšší nároky. Některé situace nevyřešil dobře. Ano, byla to jednoznačná odpověď na výkon z minulého týdne, výrazné zlepšení, je potřeba brát v potaz kvalitu hry soupeře. Slovácko bylo agresivnější a rychlejší v obranné fázi než Jablonec. Myslím, že Uroš ale ukázal, že s ním logicky musíme počítat. Některé rozehrávky nebyly ale úplně ideální. Vím, že to dokáže lépe, budeme tlačit na to, aby se v tomhle zlepšoval,“

Co se děje s Liborem Kozákem, který se střelecky trápí?

„Musí dát první gól. Věřím, že tím to odšpuntuje. Obrovsky pracuje pro tým. Nečeká jen na odražený míč do vápna, ale výborně pracuje i do defenzivy. Navíc propojuje mladé hráče se staršími. Je to pravá osobnost, která se postupem času ještě zvýrazní. Dělá maximum, do šancí se dostává a víme, že góly dávat umí. Myslím, že je to otázka jednoho, dvou zápasů, kdy se rozstřílí.“

Za Jablonec si odbyl premiéru Jiří Váňa, neplánovali jste hrát více přes něj?

„Když jsme se to dozvěděli před zápasem, tak první myšlenka byla, že bude hrát více přes něj, než přes Břečku. Trochu jsme spoléhali, že pod tlakem premiéry na Spartě by nemusel být tak stabilní. Ale klobouk dolů před ním, jak zápas, navíc v takové atmosféře, zvládl. Určitě obstál a svou premiéru zvládl.“

SESTŘIH: Sparta - Jablonec 2:0. Po blamáži dominantní výkon. Rozhodli Hložek a Kanga Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Třicetiletý debutant Váňa: Musel jsem si vzít v práci dovolenou. Šéf přitom fandí Liberci

Rada o debutantovi, který chodí do práce: Nepropadl a pomohl nám, chválil kouč

Sparta - Jablonec: Hložek se prosadil přes hostující stopery a posílá domácí do vedení 1:0!