Sivokův návrat se blíží. V Budějovicích jsou nadšení, stihne už Jablonec? | iSport.cz

„Jsme domluveni, že pomůže. V týdnu budeme mít schůzku s jeho manažerem. Chceme, aby se co nejdřív připojil k týmu a hrál,“ uvedl trenér David Horejš po vyloupení Uherského Hradiště.

Bývalý reprezentant s mužstvem trénuje a jde příkladem ostatním. „Jsme z toho úplně unešení,“ přiznal Horejš.

Nabízí se, že Sivok by nastoupil už příští pondělí ve šlágru proti Spartě. Tam dříve působil, bylo by to pro něj pikantní. Možná až moc prestižní. „Myslím, že na Spartu asi nepůjde,“ usoudil kouč Jihočechů. „I v tréninku nám pomáhá, radí nám. Budeme rádi, když tady zůstane. Myslím, že do konce července se rozhodne,“ připojil útočník David Ledecký.¨

SESTŘIH: Slovácko - České Budějovice 0:2. Nováček zmrazil Uherské Hradiště, pálili Provod a Táborský

Trenér David Horejš a kapitán Jiří Kladrubský pózují s dresem Českých Budějovic • Foto ČTK

Slovácko - České Budějovice: Body míří na jih Čech! Ospalé obrany využil Táborský, 0:2