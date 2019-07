Látal se vsadil s týmem: Za skalp Slavie nazuje sandály s ponožkami | iSport.cz

Jelikož Hanáci na úvod prohráli v Plzni, pro psychickou pohodu bylo třeba doma zabrat. Pokud by se tak nestalo, hrozila u Olomouckých psychická deka, kterou zažili loni na podzim, když se po několika ztrátách dostali do boje o záchranu.

„Nechtěl jsem na kluky za každou cenu tlačit, protože kdybych jim řekl, že musíme vyhrát, začali by se trápit. Oni sami to ale věděli, takže teď se můžeme trochu v klidu připravovat na plusové body z venku,“ těšila Látala těsná výhra, kterou zařídil vítěznou hlavičkou Martin Nešpor.

V závěru Sigmu podržel gólman Michal Reichl, a tak se na Andrově stadionu mohlo slavit. Ovace si vychutnali hráči i Látal, který se v Olomouci představil po dlouhých letech.

Nebylo tak divu, že na tiskové konferenci nástupce Václava Jílka v dobrém rozpoložení na závěr odtajnil i interní sázku v kabině. „Ani vám to nemůžu říct,“ zasmál se Látal, když měl odpovědět, kolik bodů by chtěl vydolovat z venkovního dvojboje na Slavii a v Liberci. „Tak dobře... Kdybychom vyhráli na Slavii, odkoučuju zápas v Liberci v sandálech s dlouhými froté ponožkami. Nadhodili jsme to klukům a chytili se toho, tak uvidíme,“ dodal nakonec Látal.

Vše o Olomouci čtěte ZDE>>>