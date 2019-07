Ševčík a tři asistence: Naposledy v dorostu. Stanciu to bude mít drahé | iSport.cz

Už vám Stanciu stihl poděkovat?

„Hned po zápase mi gratuloval, asi to bude mít drahé, to nám ale nevadí.“ (úsměv)

Jste rádi, že už zasáhl do zápasu?

„Nemůžu mluvit za něj, jaké měl kondiční manko. Netrénuje s námi takovou dobu, ale asi s každým tréninkem bude blíž k základní sestavě. Je to pro nás konkurence, ale to je zdravé.“

Je vidět jeho kvalita?

„Na tréninku i v zápase je to hráč, který si pořád chodí pro míče, ať zkazí, nebo ne, chce být pořád na balonu a vymýšlet finální přihrávky.“

Zvládl jste v jednom zápase někdy tři asistence?

„Možná v dorostu, v lize je to určitě poprvé.“

Teplice - Slavia: Ševčík narýsoval nádhernou kolmici na Van Burena, ten uklízel lobem na 2:0!

Odehráli jste v Teplicích ideální zápas?

„Musím říct, že zápas se mi absolutně povedl. Výsledkově, že jsme vyhráli, také tady bylo spoustu diváků, musíme jim poděkovat. Měli jsme domácí atmosféru, výhru si fanoušci zasloužili.“

Pomohly vám dva rychlé góly?

„Samozřejmě. Říkali jsme si, že když dáme první gól, nastartujeme mašinu a to se nám povedlo. Pak jsme do poločasu přidali druhý a třetí, po teplické červené kartě už jsme zápas kontrolovali. Měli jsme malé zaváhání, kdy jsme dostali gól, ale pak už oni nic neměli.“

Ukázali jste ofenzivní sílu?

„Od minulé sezony se to nezměnilo. Chceme dominovat, hrát velice aktivně nahoře. Za touhle strategií si půjdeme.“

Sedí vám spolupráce s Vladimírem Coufalem, se kterým jste dnes hráli na pravé straně?

„Na kraji nehraju tak často, takže jsme spolu nějak extra netrénovali. Hraje se mi s Vláďou dobře, protože je výborně fyzicky založený. Když se občas nevrátím, tak si můžu s klidem říct, že se nic tak hrozného neděje, že to Vláďa zvládne.“ (úsměv)

Jak berete velkou konkurenci?

„Máme velice široký kádr, každý v sestavě je nahraditelný. Když vystřídáme, na hřiště půjde úplně stejná kvalita. Pro nás všechny je to dobře. Kdyby to tak nebylo, každý v tréninku nemaká tak, jak u nás makají všichni. Nikdo nemá nic jistého. Dnes jsem to byl já, kdo se dostal první na hřiště, to se mi povedlo. Musím udělat všechno pro to, abych se tam udržel co nejdéle.“

