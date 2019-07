Jílkovy tahy. Jak Spartě pomohly taktické a personální změny? | iSport.cz

Ode zdi ke zdi. Tak by se dal jednoduše shrnout vstup Sparty do nového ligového ročníku. Jestliže v prvním utkání Letenští propadli herně i výsledkově, v sobotu proti Jablonci to byl úplně odlišný příběh. Dominantní výkon a zasloužené vítězství 2:0. Pražané k němu dospěli i za pomoci zásahu hlavního trenéra Václava Jílka, jenž hrábl do personálního složení základní sestavy, a taktických pokynů pro jednotlivé pozice.