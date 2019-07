LIGA NARUBY: zoufalý signál Baníku a drsná srážka spoluhráčů | iSport.cz

Liga naruby začíná už šestou sezonu! Se startem nejvyšší fotbalové soutěže je tu i pořad, který vám přináší přehled kuriózních situací z českých ligových trávníků. Sezona 2019 – 2020 odstartovala jen pár týdnů po konci té minulé, ale někteří fotbalisté se dostávají do provozní teploty jen zvolna a souhra někdy logicky ještě trochu vázne. Jako třeba v Baníku, kde vymysleli „krásný“ signál před zahráním standardní situace Kuzmanovič a Jirásek. Na Slovácku se pro změnu srazili spoluhráči a Potočný vynadal parťákovi Marovi, který ho neviděl při brejku do otevřené plzeňské obrany. Uvidíte ale i to, že zahájení druhé poločasu fotbalového utkání není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát…