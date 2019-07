Šachy s odchovanci Baníku. Kdo nahradí vykartovaného Filla? | iSport.cz

Neobvyklý úkaz byl k vidění v prvních dvou kolech, co se týče základní sestavy Baníku. V té totiž pokaždé figuroval pouze jeden odchovanec (nejdříve Daniel Holzer, poté Denis Granečný), což je vzhledem k historické tradici ostravské mládeže a plánům klubu do budoucna dost zvláštní.

„Chceme se více dívat i do vlastních zdrojů a vychovávat nové Baroše, Galásky, Bolfy a další,“ plánoval sportovní ředitel Marek Jankulovski při svém loňském jmenování do funkce.

Za rok se však situace v ostravském týmu vyvinula spíš opačným směrem, přestože mládí samozřejmě není vstupenkou do základu. Mohou za to vyšší ambice, posily odjinud, dědictví z minulého (ne)fungování klubu a někdy možná až příliš konzervativní přístup realizačního týmu.

O tom, zda platí poslední možnost, hodně napoví páteční utkání Baníku proti Teplicím. Trenér Bohumil Páník totiž řeší, jak nahradit na pravém beku Martina Filla, kterého zastihl úvod sezony ve velmi dobré formě. „Pořád žijí dvě varianty,“ prohlásil ve čtvrtek kouč nekonkrétně.

Jednou z nich je Josef Celba, což je právě to odvážnější, ale sympatičtější řešení s odchovancem, který čeká za dvojicí Fillo, Pazdera na svou šanci. Plán B? Zkušený Václav Procházka, respektive proti variabilním Severočechům použít systém se třemi stopery, což Slezané na jaře párkrát taky předvedli. Minusem je však krátký čas na nacvičení.

Byť Ostravští strávili v průběhu týdne dost času nad taktikou a u videa, náhrada kus za kus je menším zásahem než překopávání zažitého rozestavení. Zvlášť když vítězná sestava se málokdy mění. „Konečně máme široký kádr, zdvojené posty. Je tady tolik hráčů z toho důvodu, aby chytili šanci, když někdo vypadne. Teď mohou ukázat, proč jsou v ligovém kádru Baníku,“ dodal Páník.

Všechny indicie tak vedou k Celbovi, jenž na rozdíl od bratrů Šašinkových, Helešice či Bolfa zatím zůstal v kádru. Start fotbalisty se sedmi ligovými starty, který v úterý odehrál kvůli zápasové praxi utkání za béčko, by navíc potěšil fanoušky. Hned 53 procent z nich v klubové anketě na Twitteru vyslovilo přání, aby večer vyběhl na pravém kraji obrany právě Celba.

Jisté je, že Baník potřebuje vyhrát a nedopustit další domácí trapas. „Na jaře jsme proti Teplicím dali rychlé góly a dohrávali to v klidu. Bylo by perfektní to zopakovat,“ řekl záložník Milan Jirásek.

