Mašek poprvé v základu a hned gól: Csaplár říkal, že musím mít čísla! | iSport.cz

Měl jste tu koncovku takto v předstihu vymyšlenou?

„Dostal jsem výbornou kolmou přihrávku mezi beky. Prvním dotekem jsem si to dal celkem dobře, pak se mi to ale nějak zaseklo pod nohou. Možná to bylo tím, že byl terén na té straně hodně podmáčený. Nakonec to možná bylo i štěstí. Balon se zastavil, postrčil jsem si to kolem obránce a ten lob na zadní už jsem vyloženě chtěl. Gólman se přiblížil, snažil jsem se to dát nahoru. Za ten vítězný gól a hlavně za tři body jsem strašně šťastný. Jsou pro nás extrémně cenné. Dvakrát jsme prohráli, byli jsme v těžké situaci. Zvládli jsme to a od toho se musíme odrazit.“

Znal jste vůbec vítězný pokřik Vysoký jalovec?

„Už jsem byl v jednom týmu, kde se to zpívalo. Nebyla to pro mě novinka. Kluci říkali, že je to tady tradice. Věděl jsem, že to přijde. Musím poděkovat našim fanouškům, kteří nás podrželi a hodně fandili. Byli skvělí. Když jsme dostali na 1:1, začali ještě víc fandit. I to nás zvedlo.“

Co od vás chce kouč Csaplár?

„Mám hrát hodně ofenzivně. I naši halfbeci jsou dost útoční. Trenér mi říkal, že musím mít čísla. Buď góly dávat, nebo na ně nahrávat. Dnes se to povedlo. Jsem moc rád, že jsem po dlouhé době hrál od začátku skoro celých devadesát minut. Herní praxi hrozně potřebuju. Věřím, že tohle vítězství i gól mi pomůže, abych dostal sebevědomí a vrátil se do formy, kterou jsem měl před zraněním, po němž jsem vypadl ze sestavy. Po vstřelené brance jsem měl větší klid na míči. Doufám, že budu teď minuty přidávat.“

V některých fázích zápasu jste nebyl moc ve hře. Cítil jste to taky?

„Druhá půle byla dost hektická. Hodně se to přelévalo nahoru dolů, byly tam zbytečné ztráty. Naštěstí pak přišla ta gólová situace, která mi pomohla. Furt je co zlepšovat, musím ještě přidat. Musím být víc na míči, víc se nabízet, dostat se do hry. Ale myslím, že to přijde. Nesmím usnout na vavřínech.“