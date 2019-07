Matějovský: Brzká střídání? Jinak to nešlo. Bucha to dotáhne daleko | iSport.cz

Cítíte se s Murisem Mešanovičem jako spasitelé?

„Vůbec ne. Jsme jeden tým a někdy se to povede víc, někdy míň. Vůbec bych takhle na to nekoukal.“

Trenér Jozef Weber se na lavičce dost rozčiloval. Bylo vám jasné, že se něco bude dít?

„Nespokojeni byli všichni. Jak kluci na hřišti, tak i my na lavičce. Tím stylem, jakým jsme zápas rozehráli, jsme hrát vůbec nechtěli. A když už to holt nešlo jinak, muselo se do toho sáhnout.“

Už na Bohemce šli dva hráči po prvním poločase ze hry. Čím si vysvětlujte, že k brzkému střídání došlo už druhý ligový zápas v řadě?

„Někdy pomůže křik, někdy rychlé střídání. Pro nikoho to není veselé. Jak pro ty kluky, co jdou dolů, tak i pro nás, abychom tak brzy naskočili do zápasu. Každý hráč vám řekne, že je pro něj lepší, když hraje od začátku. Nicméně já mám s trenéry už několik let domluvu, že přijmu jakoukoliv roli v týmu. Ať to je v základu, na lavičce nebo i kdybych měl být jen přítomný v kabině. Jsme rádi, že nám to dnes vyšlo a následující zápasy snad už budeme zvládat od začátku.“

Mladá Boleslav - Opava: Kouč Weber sahá k radikálnímu kroku, po půl hodině střídá dva hráče

Protrhli jste střeleckou smůlu a nasázeli Opavě čtyři branky. Ulevilo se vám?

„Bohužel, zrovna minulý čtvrtek v předkole Evropské ligy proti Šymkentu nám tohle chybělo. Kdyby nám tam něco napadalo, jelo by se nám tam teď s veselejší náladou. Já si ale myslím, že sílu máme, a když máme den a sedne nám, tak těch branek můžeme dát hodně.“

Co říkáte na výkon Pavla Buchy, který proti Opavě patřil k nejlepším na hřišti?

„Z mého pohledu je to moc šikovný hráč. Do budoucna bude úspěšný a dotáhne to daleko. Je velmi pracovitý, pokorný a dostatečně kvalitní. Musím se přiznat, že mýma fotbalovýma očima pro něho mám trochu slabost, protože je to opravdu šikovný hráč. Jsem moc rád, že tu ještě zůstal a může nám pomoct. Proti Opavě mu to vyšlo skvěle.“

Nebojíte se, že si pro něj Plzeň přijde?

„To se může stát vždycky. My jsme podobně pomohli Tomáši Hájkovi, který zde hrával a nakonec se dostal do lepšího klubu v zahraničí. Takže tohle může být i s Pavlem. On chce pomoct nám a my zase jemu.“

Pomůže tohle vítězství před odvetou se Šymkentem jako vzpruha?

„Určitě, ale pro nás bylo důležité, abychom zvládli především tento zápas s Opavou, protože by nám už začala ujíždět liga. Bylo to velmi těžké utkání. Jen se ukazuje, jak je soutěž čím dál víc vyrovnanější. Vždyť Opava k nám jela jako jeden z lídrů ligy, i proto je to pro nás velmi cenný skalp.“

Čeká vás dlouhá cesta do Kazachstánu. Podobně jako Jablonec, který cestoval do Arménie, kde padl 1:2. Nestraší vás trochu jeho příklad?

„Příjemné to není, to je jasné. My jsme však věděli už po losu, co nás čeká. Asi bychom si to dokázali představit lepší, ale musíme se na ně dobře nachystat, abychom tu odvetu zvládli co nejlépe.“

Mladá Boleslav - Opava: Takács přesnou hlavičkou pečetí domácí triumf na 4:1!

Mladá Boleslav - Opava: Budínského standardku si srazila obrana do sítě, Fendrich zaspal! 3:1

Mladá Boleslav - Opava: Bucha gólem do šatny otáčí skóre na 2:1 pro domácí!

Mladá Boleslav - Opava: Mešanovič si zasekl a nádhernou ranou srovnal na 1:1

Mladá Boleslav - Opava: Dedič šokuje domácí, hned v úvodu posílá Slezský FC do vedení 1:0!

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Opava 4:1. Divoké drama opanovali domácí