Rada zuřil po výhře 6:0! Vezmu si tašku a půjdu, opřel se do fanoušků | iSport.cz

Takové emoce by na tiskové konferenci po výhře 6:0 málokdo čekal. Po příchodu se Petr Rada novinářům omluvil, ještě před hodnocením zápasu se totiž vrátil k incidentu, který se stal před třetím vstřeleným jabloneckým gólem. Několik fanoušků pořvávalo na Jana Sýkoru, ať vystřídá. Krajní bek, jenž po příchodu Jana Kroba alternoval na křídle, dal pak dva góly...

Tiskový mluvčí Martin Bergman na úvod požádal trenéra Radu o zhodnocení zápasu...

„Nemám slov. Jsem dost naštvaný. To, co jsem zažil v neděli na ligovém fotbale, jsem už dlouho nezažil. Poslední dva roky jsme byli třetí a čtvrtí, přitom pořád na Střelnici chodí 2000 lidí. Po letním přestupovém období se v kádru protočilo asi deset hráčů a lidé jsou nespokojení s tím, jak hráči hrají. Ať jsem buď nechodí a nebo chodí, ale nebudu v Jablonci já. Když si dovolí diváci řvát na hráče, ať střídá a on pak dá dva góly… Navíc ti stejní diváci se pak radují a objímají se. Neznám fotbalistu, který by tu hrál a nechtěl vyhrát zápas. V šedesáti už nemám problém s tím, že někdo řve ´Rada ven!´. Vezmu si tašku a půjdu, ten člověk si může jít na střídačku sednout místo mě. Jestli ale hrajeme Evropskou ligu poprvé v historii klubu a ani na jeden zápas nevyprodáme stadion... Kde jsou ti naši fanoušci? Víte co, fotbal je ošidný.“

A naštvaný trenér Rada pokračoval...

„Vezměte si Bohumila Páníka a Baník. Na umělce také nikdo nenadává, koncert se divákům líbí, i když se třeba tak úplně nepovede. Myslíte si, že si to pan Páník zaslouží? Před rokem ho lidé nosili ramenou, když Baník zachránil, teď ho po dvou porážkách vyhánějí. Jestli se lidem nelíbím, tak ať přijdou ráno do kanceláře a řeknou mi to, sbalím si tašku a jdu pryč. Ale neexistuje, že budou po 20 minutách na hráče nadávat a ptát se jich, co to hrají. Jsem vážně vytočený, protože tohle není fandovství. Ať si o mně každý myslí, co chce a možná na mě manželka bude naštvaná, ale vážně to není fandovství. Diváci musejí hráče nechat hrát. Myslí si, že by byli na střídačce lepší, ale akorát by se rozklepali strachy.“

VIDEO | Tisková konference Petra Rady po výhře nad Slováckem (6:0)

Co samotný zápas?

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Věděli jsme, že hosté přijedou a budou aktivní, ale asi jsme je trochu zaskočili rychlým gólem. Do 25. minuty jsme byli aktivnější, pak převzalo taktovku Slovácko. Vlasta Hrubý chytil jasný gól po hlavičce Jana Kalabišky, pak Marek Havlík trefil břevno. Poločas jsme dohráli 1:0. Druhý gól dal ráz zápasu, trochu s hosty otřásl. Přišly branky, vyšla nám střídání. Jan Krob s Janem Chramostou a Tomášem Pilíkem hru oživili. Prohra 0:6 je pro Slovácko hodně krutá. Chtěl bych ale poděkovat realizačnímu týmu soupeře, po zápase trenéři řekli, že nám budou ve čtvrtek držet palce. Povzbudilo nás to a bylo to kolegiální. Děkuji jim za to.“

Na levé straně řádilo duo Jan Krob – Jan Sýkora. Dohromady dali tři góly, spojíte je i v budoucnu?

„Jsme rádi, že máme tuto variantu k dispozici, spoléháme na ni a může v brzké době nastat znovu. Krob přišel po peripetiích v Teplicích a kondičně na tom nebyl během soustředění nejlépe. Teď mu chybí maximálně deset procent. Jinak jde o zkušeného a charakterově dobrého kluka. Sýkora už se ukázal v dobrém světle během minulých zápasů.“

Útočník Martin Doležal se po jednom ze soubojů zranil a dohrával s „turbanem“ kolem hlavy. Co se mu stalo a rozhodoval jste se, jestli ho necháte na hřišti?

„Měl rozseknutou kůži pod okem. Doktor říkal, že by měl jít střídat, ale Doly chtěl sám hrát. V této fázi sezony ho potřebujeme, vyhrál spoustu hlaviček. Je pro nás klíčovým hráčem směrem dopředu, znovu mě o tom přesvědčil.“

Vysoká výhra může být velkým povzbuzením do čtvrteční odvety druhého předkola proti Pjuniku Jerevan, že?

„Musíme se připravit na silného soupeře. Média Pjunik trochu podcenila, ale každý rok hraje předkola a má v nich dohromady víc startů než my. Jde o zkušený tým s kvalitními hráči směrem do ofenzivy. V prvním zápase jsme bohužel prospali první půli, ale jsem rád, že jsme vstřelili branku. Teď nás čeká těžké utkání a musíme se dobře připravit. Vítězství by mělo dodat sebevědomí. Na druhou stranu jsme prohráli v Arménii a na Spartě, ale žádný úbytek sebevědomí jsem na týmu necítil. Spoustu hráčů už má něco za sebou. Musíme se připravit na odvetu a pokusit se ji zvládnout. Věřím, že hráči jsou stejného názoru jako já.“

SESTŘIH: Jablonec - Slovácko 6:0. Hosté shořeli po přestávce, dvakrát pálil Sýkora Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Jablonec - Slovácko: Hoďte tam ručník! Zdevastovaná obrana hostí nepokryla Sýkoru, 6:0!

Jablonec - Slovácko: Domácí zužitkovali přečíslení, které zakončil Chramosta, 5:0

Jablonec - Slovácko: Kratochvíl uklidil míč k tyči, Trmal se jen ohlédl 4:0

Jablonec - Slovácko: Sýkora utekl obráncům a suverénně překonal Trmala, 3:0

Jablonec - Slovácko: Krob skóroval po minutě strávené na hřišti, když dorazil vlastní střelu, 2:0

Jablonec - Slovácko: Hlavičku Kalabišky fantasticky vyškrábl Hrubý

Jablonec - Slovácko: Havlík z trestného kopu napálil rovnou břevno!

Jablonec - Slovácko: Doležal otevřel skóre přesnou hlavičkou, 1:0