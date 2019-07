Trpišovský o žluté kartě: Zasloužená. Kritizoval zavření Tribuny Sever | iSport.cz

Přitom ale začátek vypadal skoro na jasnou záležitost...

„Je to tak, dobře jsme vstoupili do utkání, jenže potom jsme začali ztrácet hodně míčů, i spoustu nevynucených, Sigmu jsme tím dostali do hry. Druhý poločas byl podobný, měli jsme do něj ještě možná lepší vstup, ale postupem času jsme se zase nechali zatlačit soupeřovým velice dobrým pohybem. Sklouzlo to do stavu, kdy buď rozhodneme druhým gólem, nebo Sigma třeba vyrovná.“

Což se málem stalo, když jste v nastavení čelili penaltě.

„Ano, ale Koli (Ondřej Kolář) dobře vystihl směr té střely, Davida Housku to vlastně donutil kopnout hodně do strany, čímž trefil tyč. Chybělo nám zkrátka, abychom dohrávali naše akce ve větším klidu, ve větší kvalitě, abychom rozhodli.“

Zápas hlavně v jeho závěru provázely silné emoce, vy i váš asistent Zdeněk Houštecký jste dostali žlutou, rozjelo se pyro ze „severu“, proti němuž zbytek Edenu protestoval. Nesebralo vám tohle herní jistotu na klidnější dohrání?

„To si vůbec nemyslím. Sigma zkrátka podala velice dobrý výkon, měla dobrý pohyb, a jestli bylo ve hře nějaké kouskování, tak spíš pomáhalo nám než Sigmě, která potřebovala dotahovat. Ta penaltová situace vyplynula z prohraného souboje, mohli jsme míč ještě odkopnout, ale vrátil se nám před bránu. Spíš mě mrzí ty nedohrané situace před vápnem soupeře, taky nám chyběla lepší souhra ve středu hřiště. Takové zápasy proti kvalitnímu soupeři v lize prostě jsou, bývají nervózní a z naší strany to nebyl úplně dobrý výkon.“

I proto šel už o poločase dolů Ibrahim Traoré?

„Ano. Ibrovi to úplně nešlo, měl i nějaké lehké zranění, Sigma nás v některých fázích přečíslovala ve středu hřiště. Příchodem Alexe Krále se to hodně zlepšilo, posbíral spoustu míčů, hrál od vápna k vápnu, i jeho zapříčiněním jsme měli vstup do druhého poločasu tak dobrý.“

Ještě k dění na tribunách a ke světlicím házeným na hřiště, ohradil se proti tomu silně i předseda klubu Jaroslav Tvrdík. Sdílíte jeho postoj?

„Nejdřív k zavřené tribuně. To je prostě strašná škoda. Bylo by vyprodáno, ale nakonec nebylo, protože je zavřená jedna tribuna, jasně, je to důsledek něčeho. Ale my bojujeme za každého fanouška a pět tisíc lidí tu nemohlo být. Měla by to být poslední varianta, spíš bychom měli hledat jiné tresty pro klub nebo pro konkrétní viníky, kteří se něčeho dopustí. Tohle je to nejhorší, co se může stát. Bylo tu o pět tisíc lidí míň, tohle ligové kolo bude mít o pět tisíc lidí míň. Vyhánění lidí ze stadionu by měla být opravdu poslední varianta.“

Velká část Edenu ale chování „severu“ odsoudila. Všiml jste si?

„Já měl na starostí tolik věcí, že ani nevím, co se skandovalo. Píchla mě vosa, nehráli jsme úplně dobře, musel jsem řešit nějaké střídání...“

Nicméně na plochu dolétlo pár světlic, i do kotle soupeře.

„Tomu vůbec nerozumím. Je z toho smrad, kouř, nikdo pořádně nevidí, nepatří to na stadion.“

Rozhodčí vám těsně před koncem dal žlutou. Co jste mu říkal?

„Nic hroznýho... Říkal jsem mu, jak je to pěkný, jak se hraje nahoru-dolů, že mě píchla ta vosa... Zápas má nějaké emoce vždycky, každý je má. Tu kartu jsem dostal po zásluze.“

