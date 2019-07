Slavia nemá kanonýra, ale hodně střelců. Sedm gólů od šesti hráčů! | iSport.cz

Běžela teprve 6. minuta zápasu, když Mick van Buren poslal z levé strany lahůdkový centr do vápna olomoucké Sigmy. V něm se zjevil obránce Vladimír Coufal, který výtečný pas ještě skvostnějším volejem uklidil do sítě gólmana Reichla.

Coufal = již šestý člen červenobílé party, jenž se teprve ve třetím kole gólově prosadil. Jen důkaz, že to jde i bez ryzího kanonýra. Nepatrně se do role střelce obsadil Josef Hušbauer, který Slavii zařídil vítězství ve Zlíně a poté také pomohl zásahem k demolici Teplic. K té přispěl také Jaromír Zmrhal, Mick van Buren, Nicolae Stanciu a Tomáš Souček.

„Cením si toho hodně. Je to základ úspěchu každého týmu. Zároveň to byl i základ loňského úspěchu, kdy se na gólech podíleli všichni hráči. Pak se samozřejmě soupeři na vás hůř připravuje,“ má jasno kouč Jindřich Trpišovský.

V minulé sezoně to byl zmiňovaný Souček, který se se třinácti góly stal nejlepším střelcem Slavie v nejvyšší české soutěži. Nyní to nevypadá, že by jeho gólové statistiky v Trpišovského partě někdo napodobil, Slavii zatím stačí velká variabilita. Což ale ve Vršovicích není nic nového. I v minulé sezoně hrozil gól ze strany červenobílých takřka z každého postu.

Teď – proti Olomouci – to byl pravý bek, který dovedl tým za vítězstvím. To bylo hodně upocené, neboť Sigma mohla ještě v 90. minutě vyrovnat z penalty, ale David Houska mířil jen do tyče.

Velké množství střelců dle trenéra úřadujícího mistra paradoxně plyne z promarňování větších příležitostí. „Spíš bych potřeboval, abychom se prosazovali z vyložených šancí ve vápně. A to hlavně ze strany útočníků. Mick van Buren i Ibrahim Traoré měli v první půli proti Olomouci míč na hlavě a mohli dát gól. Trefy z jasných pozic nám chybí,“ poznamenal po třetím vítězství Trpišovský.

Zatím ale stačí i góly z „nejasných“ situací. Třeba jako byla ta Coufalova. „Dáme gól, když má míč Vladimír Coufal míč za uchem. Trochu ve stylu Marco van Bastena. Když jsem to zpětně viděl v televizi, tak jsem nechápal,“ usmíval se Trpišovský ke krásnému rozvlnění sítě, které zapříčinil jeho svěřenec.

Slavistická grupa majitelů ligové trefy v této sezoně se může rozšířit v neděli proti Karviné.

SESTŘIH: Slavia - Olomouc 1:0. Coufalova paráda a infarktový závěr, Sigma nedala penaltu

Vše o Slavii čtěte ZDE »

Slavia - Olomouc: Houska selhal! Penaltu v posledních vteřinách neproměnil

Slavia - Olomouc: Velký závar před domácí bránou a penalta pro Sigmu po Yunisově pádu! Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného