Jílek po remíze: Kozáka nezatracuju, kvůli Costovi jsme body neztratili | iSport.cz

Čím si vysvětlujete mizerný vstup do zápasu? Budějovice už v páté minutě vedly.

„Nebyla to otázka nekoncentrovanosti, vyplynulo to z individuálních chyb. Nejprve netrefení míče Costou, který měl čistý míč trefit. Pak následovalo hloupé vystoupení Hanouska, který reagoval na hráče a nestačili jsme to zavřít. U prvního gólu Budějovic byl faul na Sáčka, i když mimo těžiště hry.“

Proč váš útlum pokračoval i po budějovickém gólu?

„Fotbal má nějaký vývoj, bylo potřeba se uklidnit a být trpěliví, abychom se zbytečně nezbavovali balonů. Je to o zkušenosti, kterou bychom měli mít. Pořád pomýšlíme na nejvyšší příčky. Můžeme dostat gól, ale musíme na něj reagovat. Jenže místo zvýšení kvality jsme měli jen ojedinělé záblesky.“

České Budějovice - Sparta: Obří kráter v obraně hostů, Schranz šokuje rychlým gólem, 1:0!

Kde jste měli největší rezervy?

„V přechodové fázi. Směrem dopředu to nebylo super. Je to otázka individuální kvality: hráč musí být schopný přejít přes soupeře, což jsem u některých postrádal. Snaha byla, ale musíme být přesnější a kvalitnější. I směrem dozadu. Budějovice dohrávaly dobře, stálo při nás štěstí.“

Jak jste vnímal dvě sporné situace na konci první půle? Rozhodčí Karel Hrubeš vám po konzultaci s videem neuznal gól a brzy nato nařídil penaltu pro Budějovice.

„Pro mě je to strašně těžké vyhodnotit. Faul na brankáře při našem gólu byl myslím padesát na padesát. A penalta? Velká chyba Hanouska, který nestačil reagovat na náběh Ledeckého. Někdy kolem 65. minuty jsem viděl stejný moment na Tetteha, ale to se ani nezkoumalo. Je pro mě složitě čitelné, kdy ano a kdy ne. Přesto věřím, že to bylo rozhodnuto s nejlepším svědomím."

České Budějovice - Sparta: (Ne)gól? Po Hložkově střele se míč potácel na čáře, branka neuznána Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Ve třetím ligovém kole jste hráli s třetí stoperskou dvojicí, premiéru v nové sezoně měl chybující Costa. Nelitujete zpětně, že jste ho nasadil?

„To je otázka spekulace, každé utkání se může vyvinout jinak. Nikdo nemůže říct, jak by to vypadalo s jinou stoperskou dvojicí. Pro Costu jsme se rozhodli proto, že jsme tam chtěli dostat nového stopera, který má lepší předpoklad pro přechodovou fázi a je dobrý rychlostně. V minulé sezoně Costa patřil k pilířům obranné řady Sparty: slibovali jsme si, že tam s ním bude víc kvality. Tu nenaplnil, byly tam viditelné problémy. Určitě ale nemůžu říct, že jsme ztratili body kvůli Costovi.“

Důležitou postavou pro vás byl ve druhém poločase Guélor Kanga, jenž vstřelil kontaktní gól na 1:2. Nepřipadá vám, že na něj ostatní spoléhají až moc?

„Když jsme přešli na dva útočníky, logicky musel být ve hře víc. Dostal hodně prostoru a byl úkolovaný k tomu, aby přes něj šly útočné akce. Má individuální kvality na to, aby byl schopný připravit finální fázi, a pak je to otázka kvality stran. Kolikrát jsme hledali komplikovanou cestu a dostávali se do složitějších situací.“

Ještě jedno klíčové jméno: neděsí vás, že útočník Libor Kozák i po třetím kole zůstává na nule?

„Neznervózňuje mě to, pracuje výborně pro mužstvo. Měl dvě gólové situace, které neproměnil, ale hlavní je, že je v prostorech, v kterých má být. Na každém tréninku pracuje poctivě a věřím, že góly dávat začne. Nemám důvod nad ním lámat hůl.“

České Budějovice - Sparta: Kozák neproměnil další šanci! Hlavičkoval po Plavšičově centru