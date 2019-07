Bitva na Dynamu. Spartě pomohl démon Kanga, proč sudí neuznal gól? | iSport.cz

Sparta uhrála v Českých Budějovicích remízu 2:2, jak vypadal divoký zápas? • FOTO: Koláž iSport.cz Třetí zápas na startu sezony FORTUNA:LIGY, druhá ztráta. Sparta v Českých Budějovicích remizovala 2:2 a na čelo tabulky ztrácí pět bodů. Její souboj s Dynamem se ale nezaujatému divákovi musel líbit - favorit dotahoval ztrátu 0:2 z prvního poločasu, sporné situace rozhodovalo video. Bitvě na jihu Čech tak nechybělo prakticky nic. Co všechno nabídla pondělní dohrávka?

Špatný start Sparty České Budějovice - Sparta: Obří kráter v obraně hostů, Schranz šokuje rychlým gólem, 1:0! V úvodních minutách zažila Sparta jakési déjá vu z 1. kola. Stejně jako proti Slovácku, ani tentokrát v Českých Budějovicích jí nevyšel vstup do utkání. Hned ve 2. minutě vyrobil hrubku Costa, když mu míč na mokrém terénu přeskočil nohu, a Ivan Schranz šel sám na Florina Nitu. Rumunský gólman v tu chvíli ještě Spartu podržel. Tohle varování ale nestačilo. O dvě minuty později už Schranz slavil. Benjamin Čolič dostal parádní pas na pravé křídlo, odkud našel hlavu Lukáše Provoda, který nasměroval míč na Schranze, a ten hlavou poslal Dynamo do vedení. Domácí se tím pádem během pár minut dostali do laufu. „Soupeři se proti Spartě snaží hrát na sto dvacet procent. Nemají co ztratit. To nás ale neomlouvá, abychom hned od úvodu prohrávali. Nevím, čím to je,“ řekl na nevydařený vstup do utkání sparťan Adam Hložek.

Gól pro Spartu? Ne! Faul České Budějovice - Sparta: (Ne)gól? Po Hložkově střele se míč potácel na čáře, branka neuznána Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Další klíčový moment přišel ve 45. minutě, kdy se poprvé v utkání dostal ke slovu VAR. Po rohovém kopu a závaru ve vápně udržel míč na hrací ploše Adam Hložek a po jeho střele už zvedali sparťané ruce a radovali se z vyrovnání. Oslavy ale byly předčasné. „Gól jsem neuznal kvůli faulu hráče Ladislava Krejčího na gólmana domácích Jindřicha Staňka," vysvětlil pro iSport.cz hlavní rozhodčí Karel Hrubeš.

Přísná penalta pro domácí České Budějovice - Sparta: Hanousek natáhl ruce a po souboji se Schranzem se píská sporná penalta! Na závěr úvodního poločasu by Sparta nejraději zapomněla. Po neuznané brance přišla další rána do vazu. Po trestném kopu upadl ve vápně David Ledecký a sudí Hrubeš odpískal přísný pokutový kop. Matěj Hanousek, který viděl žlutou kartu, se nešikovně opřel o domácího útočníka, ale jeho pád pravděpodobně zapříčinil kontakt s nohami Libora Kozáka, který o něm za svými zády neměl vůbec tušení. Následnou penaltu pak neomylně proměnil bývalý sparťan a kapitán Dynama Jiří Kladrubský. „Popravdě jsem to neviděl. Když sudí řekl, že je penalta, tak byla. Navíc, když tam bylo video. Musíme to respektovat,“ reagoval po zápase kapitán Letenských Costa. Na výrok rozhodčího zareagoval po utkání i Václav Jílek. „Někdy kolem 65. minuty jsem viděl stejný moment na Tetteha, ale to se ani nezkoumalo. Je pro mě složitě čitelné, kdy to penalta je a kdy ne. Přesto věřím, že to bylo rozhodnuto s nejlepším svědomím," pravil sparťanský kouč.

Démon Kanga České Budějovice - Sparta: Kanga dává hostům naději! Krásnou pohotovou ranou snižuje na 1:2 Gabonský středopolař se stal klíčovým mužem druhé půle. Je o něm známo, že na sebe rád strhává pozornost, a po přestávce se mu to rozhodně podařilo. Nejprve ve 49. minutě parádní trefou, svou druhou v sezoně, snížil na 1:2 a vykřesal pro Spartu naději. I dál byl aktivní, žádal si řadu míčů a snažil se něco vymyslet. Za svou bojovnost byl odměněn v 81. minutě, kdy přesným centrem našel hlavu Benjamina Tetteha, který vyrovnal na 2:2.