Zvrat v případu Mandjeck. Kamerunec se bude hlásit na Spartě, zůstane? | iSport.cz

Je to velký zvrat v běhu událostí. Kamerunský reprezentant, jenž dosud čerpal dovolenou po účasti na Africkém poháru národů, se během uplynulých týdnů dostal s letenským klubem do konfliktu. U orgánů FIFA se snažil napadnout platnost smlouvy, nelíbilo se mu totiž, že by měl coby OSVČ své příjmy danit.

V tu chvíli se zdálo být prakticky vyloučené, že by ještě někdy prošel branami Generali Areny. V posledním období se ale vyhrocená situace uklidnila, Mandjeck proto na základě komunikace se sportovním vedením Sparty přiletí do Čech a bude se hlásit trenérskému štábu.

„Mandjeck po příletu absolvuje testy na Fakultě tělesné výchovy. Ty budou stěžejní, protože ukážou, jak na tom je. Na základě toho Sparta určí další postup,“ informuje zdroj obeznámený s děním v klubu.

Nejpravděpodobněji se v tuhle chvíli jeví, že se Mandjeck v první fázi bude připravovat pod dohledem kondičních trenérů, paralelně s tím se bude řešit jeho další budoucnost. Zkušený záložník dal totiž opakovaně najevo, že by rád změnil angažmá, tomu se ostatně nebrání ani Letenští. Ovšem pouze v případě adekvátní nabídky, Mandjeck má na Spartě smlouvu ještě na rok a klub o něj nechce přijít bez náhrady.

Úplně vyloučit nelze ani variantu, že rodák z Doualy v nejslavnějším českém klubu zůstane a postupně se zařadí do rotace kouče Jílka. V tuhle chvíli to ale není příliš reálné, do středu pole totiž mají trenéři k dispozici Guélora Kangu, Martina Haška, Michala Trávníka, Ladislava Krejčího a Michala Sáčka.

Třicetiletý záložník do Sparty přišel v létě 2017, v rudém dresu ale odehrál pouze třináct zápasů. Po polovině sezony zamířil na hostování do francouzských Met, minulý ročník pak odkopal v izraelském Maccabi Haifa.