LIGOVÝ INSIDER: Costa není stoper, ale teď je jednička. S Radou souhlasím | iSport.cz

Krmenčík těžil z trpělivosti trenéra Pavla Vrby, který mu věřil a dal prostor i čas. „V Plzni věděli, že kdyby ho po dvou zápasech posadili na lavičku, tak by si nepomohli. Byl to správný tah,“ souhlasí Jiránek. Bývalý obránce Regginy či Spartaku Moskva při tom předpokládá, že se plzeňský snajpr nadobro odbrzdil. „S Karvinou to měl docela jednoduché, jako na podnose, ale věřím, že mu to tam bude padat,“ tvrdí.

Už třetí stoperskou dvojici nasadil v této sezoně sparťanský trenér Václav Jílek. V Českých Budějovicích se na hřišti nováčka vrátil po zranění Costa, jenž nastoupil po boku Lukáše Štetiny. Jílek po remíze 2:2 dokonce prohlásil, že je pro něho nyní stoperem číslo 1 – podobně už přitom před startem sezony mluvil o Semihu Kayovi, jenž v sestavě vydržel jediné utkání. „Costa pro mě není stoper, ale levý obránce,“ připomíná Jiránek. Na druhé straně Jílkův postoj chápe. „V současné situaci je jednička, stavím ho výš než Kayu nebo Radakoviče,“ srovnává.

Stejné pozornosti jako hráčům se ve třetím dějství FORTUNA:LIGY dostalo fanouškům. Kouč Petr Rada se ohnivě pustil do těch „svých“, jabloneckých za to, jak pořvávali na hráče a kritizovali je. „Vždycky budu za hráče bojovat,“ vyhlásil. „Absolutně s ním souhlasím,“ přitakává Jiránek. „Klasický český fanoušek je takový, že nejdřív nadává, a pak se raduje,“ je přesvědčen.

Z jiného důvodu jsou propíráni výtržníci z řad příznivců Slavie, kteří naházeli při utkání s Olomoucí do kotle hostí světlice a dýmovnicemi přerušili zápas. Klubové vedení vyhlásilo přísná opatření, Slavii hrozí trest zavření celého stadionu. „Možná by to lidem pomohlo, aby si uvědomili, že tohle na stadion nepatří. Na místě jsou tresty doživotního zákazu vstupu,“ je nekompromisní Jiránek.

Podívejte se na VIDEU i na to, jak Martin Jiránek hodnotí hru Sparty a jak situaci s chuligány začali řešit v Rusku.