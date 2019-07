Fukal: Točení stoperů? U Sparty je něco špatně. Co říká na Costu? | iSport.cz

Co jste říkal na výkon Sparty proti Českým Budějovicím?

„Pořád není ve fázi, aby podala přesvědčivý výkon. Inkasovala dva góly, jeden sice z penalty, ale defenziva pevná není. Sparta by měla proti Budějovicím, i když nehrají špatný fotbal, hrát daleko přesvědčivěji. Předvedený výkon ukázal, že tým není sehraný. V první půli to bylo hodně špatné. Myslím si, že kdyby proti ní hrál zkušenější mančaft, třeba Plzeň, tak by si ten dvougólový náskok uhlídal. Budějovice jsou ještě nezkušené, ale jiný ligový soupeř by to zvládl.“

Remízu nakonec musel zachraňovat Guélor Kanga. Svědčí to o něčem?

„To je paradox. Na něj se snáší velká kritika, za to jak se chová, ale nakonec to je on, kdo je schopný být motorem týmu a dožene ho k vyrovnání. Očekával bych, že mu ostatní kluci více pomůžou.“

V obraně došlo opět k rošádě – vedle Lukáše Štetiny nastoupil Costa. Ve třetím ligovém utkání tak nastoupila opět jiná stoperská dvojice. Přijde vám to v pořádku?