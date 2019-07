Mladí sparťané stříbro z CEE Cupu berou. Palmeiras bylo lepší, uznal trenér | iSport.cz

Padesát minut se statečně drželi, byť povětšinou čelili velkému tlaku soupeře. Pak ale mladí sparťané povolili, Palmeiras se dostalo do vedení a finálový duel CEE Cupu dovedlo k zaslouženému triumfu. Už druhému v řadě.

„Zklamání to pro nás určitě je, na druhou stranu musíme uznat, že soupeř byl velice kvalitní. Ve finální fázi ukázal větší sílu než my, vytvořil si dost šancí. Výsledek je logickým odrazem dění na hřišti,“ nekličkoval trenér Sparty Jan Kopáňko.

Rudí se snažili vycházet ze zabezpečené obrany, směrem dopředu byli nebezpeční až po změně stran. Jihoameričané naopak už v prvním dějství dvakrát trefili brankovou konstrukci, měli i další příležitosti. Spartu dlouho držel výtečný gólman Adam Benada, nakonec však přece jen dvakrát kapituloval.

Brazilci tak orazítkovali roli velkého favorita, v rámci prestižního dorosteneckého turnaje uspěli ve všech zápasech, v základní skupině si poradili i se Slavií. Následně vyzráli i na druhý pražský velkoklub.

Sparta toužila v Ďolíčku, kde jí hnalo dopředu několik stovek diváků, uspět. Nakonec ale musí vzít za vděk druhým místem. I to je ovšem s ohledem na kvalitní obsazení turnaje úspěch. „Zahraniční konkurence tu byla výborná, že jsme se dostali do finále, to už je úspěch. Samozřejmě, když už v něm jste, chcete uspět. To se nepodařilo, přesto naši účast hodnotím kladně,“ zmínil Kopáňko.

Jeho svěřenci v rámci základní skupiny skolili Besiktas i Dinamo Záhřeb, nestačili pouze na ukrajinský Šachtar. V parádním světle se ukázal zejména šestnáctiletý Adam Karabec, jenž byl zvolen nejlepším hráčem celého turnaje.

„Účastí na turnaji jsme získali cenné zkušenosti. Pokud si vezmeme hráče Palmeiras, jejich individuální dovednosti jsou vynikající. Mají rychlost, techniku. Dokážou se orientovat na malém prostoru. To je poznatek, kam můžeme naše hráče individuálně posouvat,“ míní Kopáňko.

Jeho tým se nyní začne chystat na novou sezonu, ve které by se měl znovu rvát o tuzemský trůn s konkurenční Slavií.

Záznam finále CEE Cupu | Sparta - Palmeiras 0:2