Liberecký (ne)gól vzbudil kontroverzi. Pešek i pomezní mají opačný názor | iSport.cz

Souboj Slovanu s Olomoucí znovu rozvířil debaty o absenci videa na některých (zatím čtyřech) stadionech. Pod Ještědem by v sobotu rozhodně byly další oči navíc potřeba. Necelé čtyři minuty před koncem základní hrací doby se totiž dostal za stavu 1:0 pro Sigmu do šance Pešek. Vypálil a trefil břevno. Míč se v rychlosti odrazil od okolí brankové čáry a zamířil mimo tři tyče. Sudí museli učinit bleskové rozhodnutí a hlavní rozhodčí Jiří Houdek na popud pomezního arbitra Jakuba Hrabovského branku neuznal.

„Podle reakcí našich hráčů i opařených hostů všichni věděli, že gól padl a podle mých informací to tak skutečně bylo. Pomezní sudí ale samozřejmě situaci neviděl, byl v tu chvíli někde na vápně, protože se věnoval naší lavičce a chtěl komunikovat další žluté karty. Je jasné, že mu pak nestačily běžecké síly k tomu, aby stál ve správném postavení,“ lamentoval liberecký kouč Pavel Hoftych, který během střetnutí už předtím jednu žlutou kartu společně s asistentem Pavlem Medynským dostal.

První asistent rozhodčího Hrabovský si i po zápase stál za svým. „Ze svého pozičního postavení jsem dal hlavnímu rozhodčímu informaci o tom, že balon, dle mého názoru, celým objemem nepřešel brankovou čáru. Nebyl jsem každopádně v ideálním postavení. Lepší by bylo, kdybych stál na úrovni brankové čáry, což není, vzhledem k tomu, že musím být jako pomezní rozhodčí v linii před posledním bránícím hráčem, možné. Chyběly mi tak tři, čtyři metry. Vše jsem viděl z malého vápna,“ komentoval sudí.

„Hráči nechtějí dělat chyby a my také ne. Video by nám hrozně pomohlo... Když se podíváte na záběr, musíte si ho pustit pětkrát zpomaleně, abyste mohli říct, jestli šlo o gól nebo ne. My máme na rozhodnutí vteřinu a kolikrát před námi stojí ještě hráč,“ pokračoval Hrabovský. „Situaci jsem už viděl na internetu. Osmkrát jsme si záběry stopovali a nelze říct, že by míč přešel brankovou čáru. Spíš ne,“ dodal arbitr.

Pouhým okem byla situace z postranní lajny téměř nepostřehnutelná, hlavní rozhodčí pak neměl ze své pozice možnost vidět vůbec nic. Liberecký střelec Jakub Pešek byl o platnosti branky hned po zápase přesvědčený. „Na inkasovaný gól jsme se snažili odpovědět, branky jsme se ale dočkali pozdě… Ale pan rozhodčí gól neuznal, nebo ho neviděl, takže jsme prohráli 0:1. Já viděl situaci dobře a spoluhráči také,“ pokrčil rameny.

„Hned jsem běžel za sudím, řekl mi, že to viděl stejně jako já, ale gól neuznal. Abych byl přesný, neřekl, že spatřil míč za brankovou čarou, jen že to viděl stejně jako já. A já jsem si jistý, že jsem viděl balon v bráně. Bohužel se nic nedá dělat, takový je fotbal,“ pokračoval Pešek.

„Můžeme si tedy akorát udělat obrázek o rozhodčích, viděli jsme, jak pískali celý zápas… Ale komentovat je nebudu. Kdyby zápas vysílala O2 asi bychom remizovali 1:1. Video by nahlásilo chybu a sudí by viděl gól. Ukázalo se, že není spravedlivé, když je video jen někde. Přišli jsme o body,“ povzdechl si šikovný krajní záložník.

Hráči Olomouce situaci neviděli. „Stál jsem asi ze všech nejdál, těžko říct. Díval jsem se už jen na pomezního a ten neběžel na půlku… Takže dobré. Tři body jsou z Liberce zlaté,“ uzavřel s úlevou rozhodující muž zápasu Jakub Plšek.

Tak jako tak bude mít možná duel v Liberci ještě dohru. Domácí zvažují své kroky, průkazný materiál ale téměř neexistuje. Dosavadní záběry a fotografie totiž s jistotou nerozporují rozhodnutí sudích.