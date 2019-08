Vrba se zlobil: Pernica? Dva štychy. Naše situace měly končit gólem | iSport.cz

Co říkáte na průběh utkání?

„V prvním poločase nás Bohemka přehrávala důrazem, soubojově, byla lepší, měla spousty standardních situací. Nechci říct, že kralovala, ale byla blíž ke gólu, než my. Po přestávce se to otočilo, zlepšili jsme rozehrávku, přechodovou fázi, měli jsme tam několik situací, kdy jsme to ve finální fázi bohužel nedohráli. Ať to byl Krmenčík, Mihálik nebo Kopicova možnost na velkém vápně. Když jsme se výrazně zlepšili, nedokázali jsme dát gól. Výsledek vzhledem k průběhu zápasu je zasloužený.“

Vzhledem k náročnému programu, neuvažoval jste o tom, že změn v sestavě oproti utkání s Olympiakosem Pireus (0:4) bude víc, než jedna?

„Ze zkušenosti, kterou mám, vždycky, když jsou tři dny a pak zápas, není to tak, jako když jsou dva dny a pak zápas. Z toho pohledu jsem v kondici neviděl nějaký velký problém, naopak si myslím, že tempo jsme stupňovali a byli jsme na tom v závěru zápasu lépe, než Bohemka. Měli jsme sílu na to, abychom zápas strhli. Byli jsme lepší, ale nedokázali jsme rozhodnout.“

Stačí vám z toho utkání bod?

„V prvním poločase měla Bohemka šance, mohla dát gól, my ho mohli dát ve druhém. Když nezpracujeme balon v situaci, kdy můžeme jít sami na gólmana, to jsou věci, které jsou špatně. Krmi (Michael Krmenčík) se bohužel neprosadil, Kopi (Jan Kopic) se ke konci dobře uvolnil, ale netrefil bránu. Takové situace měly končit gólem, to ovlivnilo výsledek.“

Jaký je stav Luďka Pernici, který musel střídat?

„Má dva štychy na hlavě. Nevím, co to bylo, nedokážu to hned po zápase posoudit. Takové zákroky tam předtím byly dva, nebo tři, tohle je na rozhodčím, jak to posoudí. Možná šedá zóna. Ale pokud to bylo loktem… Fakt nevím, nechci hodnotit rozhodčí.“

Bohemians - Plzeň: Pernica je po úderu loktem od Keity v tratolišti krve

Je komplikace sahat do obrany během zápasu?

„Naštěstí je náš kádr na začátku sezony dostatečně široký. Když se Pernica zranil, nastoupil Lukáš Hejda a zvládl to naprosto v pohodě. Kvalitu hráčů doopravdy máme, neměl jsem vůbec obavu, že bychom tím nějak ztratili. Ale samozřejmě nás to mrzí. Šití na hlavě po takovém zvláštním zákroku, tohle je špatně.“

Jak je na tom Roman Hubník?

„Roman stále trénuje individuálně, nevíme, kdy bude zdravotně v pořádku tak, aby se mohl zapojit k mužstvu.“

Proč se Plzni na Bohemians hraje špatně?

„Bohemka se vždycky proti nám zvláštně vyhecuje, má obrovskou motivaci, pro ně je to možná zápas sezony, aspoň tak mi to vždycky připadalo. Fanoušci je podporují, nechtějí vidět prohru svého mužstva. Zápas byl bojovný, Bohemka to odmakala tak, jak se sluší a patří. Za to si bod zasloužila.“

SESTŘIH: Bohemians - Plzeň 0:0. Zápas s minimem šancí, Kopicův gól nebyl uznán Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Bohemians - Plzeň: Ani Kopicova rána v poslední minutě nezamířila na bránu!

Bohemians - Plzeň: Kopic dostává míč do sítě! Ale už byl v ofsajdu

Bohemians - Plzeň: Krmenčík se probíjel před bránu, Valeš v poslední chvíli zasáhl

Bohemians - Plzeň: Kalvachovu jedovku Valeš raději jistil na roh