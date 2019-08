Straka ven, slyšel kouč od slávistů, pak bral bod: Zásadní byl gólman, srdíčko a štěstíčko | iSport.cz

„Jakými zbraněmi jsme uspěli? Zásadní bylo, že jsme dali Hrdličku do brány,“ chválil Straka po zápase zkušeného brankáře, který si v české lize zachytal znovu po dvanácti letech. „Druhá věc - srdíčko. A taky obrovské štěstíčko. Měli jsme fotbalového Boha na své straně. Slavia měla šance, co nedala. To je fotbal.“

Straku potěšilo, jak jeho tým proti favorizovanému soupeři nastoupil. S velkým nasazením, nebojácně. „Prvních dvacet pět minut jsme hráli velice dobře, tak bych si to představoval, mistra jsme do ničeho nepustili. Osudová byla penalta, malinko nás rozhodila. Slavia pak přidala, měla šance, držel nás Libor (brankář Hrdlička), kluci odevzdali maximum. Cením si jedné věci, že jsme to odehráli s nulou.“

První tři zápasy Karvinští prohráli o gól. V Mladé Boleslavi 0:1, s Baníkem 1:2, v Plzni 2:3. „První bod je strašně důležitý,“ líčil Straka. „To nás musí posunout, zvednout. Už v Plzni jsme odehráli velice dobré utkání, byť tam byly individuální chyby. Proti Slavii byly taky, taktické, musíme si o nich popovídat, rozebrat je. Já jako bývalý stoper jsem snad čtyřikrát zešedivěl. Chce to čas, vysvětlovat si tyhle situace, aby tam bylo zajištění a podobné hrubky nebyly.“

Skandování slávistických fanoušků se Straka snažil nevnímat. V 74. minutě se z kotle hostů několikrát ozvalo: „Straka ven, Straka ven!“ V návaznosti na jeho krátké angažmá ve Slavii z ročníku 2011/12, při kterém byl coby bývalý lídr Sparty pod velkým tlakem. Sám říká, že si tehdy prošel peklem.

Že na něj křičeli znovu? „Běžte už s tím,“ reagoval okamžitě. „Spíš mě potěšila reakce karvinského publika, ta byla fenomenální, musím poděkovat,“ připomenul skandování domácích fanoušků, kteří se svého kouče hned hlasitě zastali. „Celkově se mi líbí, jak to tady začíná žít, paráda. Půjdeme touhle cestou, s každým se porveme.“