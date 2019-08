Trpišovský: Jiný způsob, jak nedat gól už neexistuje. Co bude se Zmrhalem? | iSport.cz

Trenére, jak hodnotíte první remízu?

„Ztratili jsme body, protože jsme do zápasu nevstoupili dobře. Domácí byli běhaví a agresivní, nám chyběl pohyb. Hráli jsme hodně pomalu, ale postupně jsme si vytvořili převahu a tlak. Vystřídali jsme bohužel všechny způsoby, jak nedat gól. Jiný už asi neexistuje... To nás stálo tři body. Domácí svou snahou a zarputilostí pak dokázali nulu uhájit.“

Čím si vysvětlujete ten vlažný úvod?

„Domácí byli vyhecovaní lidmi, měli velké nasazení. Lidi jim zatleskají za odražený balon, to se jindy neděje. (úsměv) Na druhou stranu bylo hodně suché hřiště, míč se zpomaloval. Z naší strany tam bylo málo rotace, náběhů, to se pak zlepšilo. Dokud měl soupeř sílu, byl všude včas. Ale pak jsme začali hrát lépe a vytvářeli si šance.“

Kromě Součkovy penalty jich měl nejvíce Van Buren. Dá se jeho horší produktivita vysvětlit nějakou aktuální nepohodou, nebo je to problém vážnějšího rázu?

„On dělal všechno skvěle, podal skvělý výkon, ale neproměnil šance. A útočník je hodnocený právě od toho, minimálně jednu šanci musí proměnit. Takže jeho výkon nelze ve finále hodnotit dobře. Na druhou stranu, kdyby dal jeden až dva góly, měl by ve vašem hodnocení devítku nebo desítku. A jestli je to nepohodou? Nevím, čím by byla zapříčiněná, protože hrává teď všechny zápasy od začátku. Je to spíš o tom prvním momentu, někdy i o štěstí. Dva nájezdy vyřešil špatně a pak z nejtěžší situace trefil parádně spojnici. Po první neproměněné šanci se na něm podepsal neklid.“

Jak to vypadá s Jaromírem Zmrhalem, který vůbec nebyl v nominaci?

„Jarda je zpátky v Česku. Zítra má volno, v úterý se buď připojí k nám, nebo odcestuje zpátky do Itálie. Počítáme spíš s tím, že odejde. Pokud se ale jednání nedají dohromady, normálně s námi začne.“

Ukázal hned první zápas, že jeho odchod bude pro vás ztrátou?

„Ve hře se to projevilo, protože s Bořou (Janem Bořilem) hrají iks sezon spolu. Jsou sehraní. Navíc Jarda teď patřil k nejaktivnějším hráčům, dostával se do šancí a třeba v Teplicích měl bilanci jedna plus jedna. Je to kvalitní hráč, reprezentant, který chce nabídku využít. Od vedení má příslib, je to zajímavé i pro klub. A podle mě na to má po těch letech morální právo.“

Nahradíte ho z vlastních zdrojů, nebo ještě někoho přivedete? Leváků moc nemáte...

„Souhlasím s vámi. Co se týče alternativ, záleží na zdravotním stavu. Je tam Masopust, Ševčík, Olayinka i Van Buren. Hráčů je dost, ale máme vytipovaného i jednoho leváka, ti nám chybí.“

Jak to vypadá s Davidem Hovorkou a jak se vám na jeho místě líbil Michal Frydrych?

„David má drobnější zranění svalového rázu. Kdybychom riskovali, mohl hrát, ale na doporučení fyzioterapeutů jsme chtěli předejít problémům. On běhá, akorát nekope do míče. Michala jsme chtěli vidět v nějakém zápase, vyšlo to na ten dnešní. Počítali jsme, že tam Karviná bude mít vysoké hráče, Kouřila, Rundiče, Šašinku a budou to hrát do útočníka, takže se nám Frýďa typologicky hodil. Možná by hrál, i kdyby byl David zdravý. A hrál velice dobře, byl dominantní, oba stopeři hráli dobře.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Hrdlička – Ndefe, Stropek, Rundić (C), Čonka – Putyera, Janečka (75. Smrž), Lingr, Marek Hanousek, V. Vukadinović (56. J. Šašinka) – Petráň (82. Galuška). Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil – T. Souček (C), Král – Masopust (78. Olayinka), Hušbauer, Ševčík (69. Stanciu) – Van Buren (73. Júsuf Hilál). Náhradníci Domácí: Pastornický, Bukata, Galuška, Krivák, Smrž, Šašinka Hosté: Kovář, Holeš, Olayinka, Stanciu, Traoré, Júsuf Hilál, Zelený Karty Domácí: Rundić Hosté: Van Buren Rozhodčí Machálek – Paták, Flimmel Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 4 126 diváků

