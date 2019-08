Jílek po výhře hledal chyby: Soupeř měl moc prostoru, výstavba nešla | iSport.cz

Vsadil jste na stejné stopery jako v Českých Budějovicích, co vás k tomu vedlo?

„Musíme už konečně obranu stabilizovat. Byť Costa měl v úvodu předešlého zápasu určité problémy, tak jsem viděl, že šla jeho výkonnost nahoru, zejména v druhé půli. Pro nás je důležité, abychom tam udrželi levonohého stopera, pokud bude mít dostačující výkonnost. Štetina podává vyrovnané výkony, ne vždy bez chyb, ale jevilo se nám jako ideální, nechat je na hřišti spolu.“

Tým táhl znovu Guélor Kanga. Co na jeho výkony říkáte?

„Je potřeba říct, že dva góly jsou z penalty. Ano, je to součást zápasu, ale nebyly to věci přímo ze hry. Nicméně jeho hra ukazuje, že když se snaží plnit naše zadání, tak je mužstvu velmi prospěšný. To znamená, když se pohybuje nad první řadou hráčů soupeře, hraje rychle, nesbíhá hluboko ke stoperům pro míče. Je dobře, že si vzal na starost obě penalty. V takových situacích umí zachovat chladnou hlavu. U prvního gólu skvěle zahrál standardní situaci. Z tohoto pohledu to bylo dobré. Já ale říkám i to B. Špatně jsme bránili ve středu hřiště, soupeř měl dost prostoru a často nás přečísloval. To jsou věci, na které středoví hráči, ať už Kanga, Trávník či Hašek, musejí reagovat. Tam nás čeká hodně práce.“

Dobrý výkon podal ve středu i Ladislav Krejčí, je to tak?

Řekl bych, že se vymykal svou aktivitou a způsobem řešení vzdušných soubojů. Myslím, že tam byl snad stoprocentní a všechny vyhrál. Nicméně očekáváme od něho ještě více nabídky a zrychlování hry. Má na to. Byť by mu možná vyhovoval více fyzický způsob hry, dokáže zvládat i tyto věci. Jinak ale klobouk dolů před ním, protože v Brně tři měsíce nehrál, ve Spartě do toho skočil rovnýma nohama a myslím, že to zvládá velice dobře.“

Vnímáte, že se středoví hráči stále učí hrát s Kangou?

„Asi ano. Není to ale jen o hře s Kangou, ale i s typickou šestkou. Chceme po středových hráčích malinko jiné věci. Jak Trávník, tak Hašek měli dříve více volnosti, měli větší akční rádius. My je potřebujeme udržet v určitých pozicích, aby nám fungovala výstavba, která nám ale s Příbramí nefungovala. Kolikrát to bylo tím, že jsme nebyli ve správném postavení. S Kangou je někdy složité se v tom srovnat, ale věřím, že až se nám to podaří vypilovat, tak z toho bude profitovat celé mužstvo.“

Michal Sáček působil spolehlivě. Jak jste s jeho hrou v obraně spokojený?

„Naplňuje premisu, že když je někdo dobrý fotbalista, kam ho postavíte, tam to odehraje dobře. Michal má dobré herní vidění a první dotek. Je třeba si ale uvědomit, že v zápasech, které máme za sebou, bylo zatím více ofenzivní činnosti, opravdová zkouška přijde v momentě, kdy budeme více bránit. V první půli s Příbramí byl umírněný a moc ofenzivu nepodporoval, ale po přestávce už naplno ukázal, proč jsme ho na tuto pozici dali. Zápas zvládl velmi dobře.“

Kozák se dál střelecky trápí…

„To, že nedal s Příbramí gól, nebylo tentokrát o něm, jako o výkonu celého týmu. Sice jsme vyhráli 3:0, ale nebylo to takové, že bychom soupeře jednoznačně přehráli. Tolik šancí jsme zase neměli. Pro nás má hrotový hráč určité portfolio přínosu pro mužstvo. Na prvním místě jsou samozřejmě góly, ale další nároky splňuje na jedničku. Pokud by se netrefil delší dobu, je to problém, ale stále to beru jako start soutěže. Zaznamenal jsem to i u hráčů v jiných klubech, že se nemohli trefit, pak dali gól, dva a probudili se. Musíme být vytrvalí, protože víme, že góly dávat umí a dávat je bude.“

Florin Nita působí v brance jistě, chytil i penaltu. Tlačili jste v létě na to, aby hrál více na jistotu?

„Florin na mě působí tak, že je malinko před Milanem Hečou. Jeho rychlost, postřeh a kvalita gólmanského umění jsou u něj na vysoké úrovni. Pomohl nám v Českých Budějovicích i s Příbramí. Chtěli jsme, aby se vyvaroval nebezpečných rozehrávek, a myslím si, že se u něj nyní nacházíme někde na pomezí, protože tam jsou nyní i situace, kdy bychom mohli hrát po zemi, ale bojíme se toho. Nicméně Florin se na začátku sezony potkal s dobrou formou, což potvrzuje.“

S Příbramí byl mezi náhradníky i Lukáš Juliš…

„Byla to vynucená věc. Šíře kádru, tím že nám vypadl Karlsson, nebyla taková. Juliš je nachystaný na sedmdesát osmdesát procent. Fyzické manko, které nabral v průběhu rekonvalescence, bylo velké. Dostává prostor za béčko, kde bychom ho v průběhu měsíce chtěli využívat maximálně. Uvidíme, jak na tom pak bude výkonnostně. Zatím na tom ale není tak, aby zvládl celý zápas.“

SESTŘIH: Sparta - Příbram 3:0. Povinné vítězství a tři penalty, rozhodli Costa a Kanga Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.