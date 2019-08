iSport podcast: Pustí se ještě Slavia a Sparta do přestupů? A co budoucnost Vrby a Plzně?

Až na kanonádu v Teplicích vstřelila Slavia pouhé dva góly ve třech ligových zápasech a její hlavní problém v úvodu sezony se jmenuje neproměňování šancí. Znamená to, že sešívaní mají slabinu na hrotu útoku a měli by ho posílit? Co je potřeba v její hře zlepšit a proč se neprosazují Tomáš Souček a záložníci? Poslechněte si celý podcast s Janem Podroužkem, Janem Vackem a Radkem Špryňarem. V čem by se sešívaní mohli učit od Brugg a co v dalších týdnech čeká Plzeň?