Expert Kopecký: V lize chybí kvalita. Souček zatím nezvládá roli lídra | iSport.cz

Čím to, že v lize už není ani jeden tým, který by ještě neztratil?

„Jednoduchá odpověď: chybí víc fotbalové kvality, česká liga je spíš soubojová. Týmy jsou perfektně kondičně i takticky nachystané, trenéři jsou taky na výši, ale chybí fotbalová kvalita. Kdyby třeba Slavia měla víc kvality v zakončení, musela by na hřišti poslední Karviné vyhrát.“

Místo toho jen remizovala 0:0 a poprvé v sezoně přišla o body.

„Přitom Slavia všechny ostatní české týmy převyšuje. Když má míč, celá jedenáctka včetně brankáře hraje útočně. Na hrotu se klidně pohybuje krajní obránce Coufal a stoper Kúdela se posouvá do zálohy. Po ztrátě míče zase všichni okamžitě hrají do obrany, střední záložník Hušbauer se zasouvá mezi stopery. Výměna míst je ve Slavii ukázková. Maže se označení obránce či záložník, jsou to spíš hráči na levé a pravé straně.“

Jen ta chybějící kvalita v zakončení, viďte?

„Přesně tak, na to Slavia v Karviné dojela. Třeba útočník Van Buren žádné zakončení nemá. Je to buldok, který se do soupeře zakousne, ale není to hráč do základu. Spíš ho vidím jako žolíka, jenž vlétne do unavené obrany a dokáže ji roztrhat.“

Potřebuje Slavia v ofenzivě posílit, nebo jí můžou víc pomoct náhradníci Júsuf se Stanislavem Teclem?

„Momentálně tam nikoho nevidím. Júsuf zatím jen střídá a Tecl byl dlouho zraněný. Poohlédl bych se po nějaké posile, protože play off o Ligu mistrů se blíží.