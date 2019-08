Guľa o posile Sparty: Hancko? Extrémně tvořivý. Řekl, proč opustil Itálii | iSport.cz

Video k článku SESTŘIH: Sparta - Příbram 3:0. Povinné vítězství a tři penalty, rozhodli Costa a Kanga VŠECHNA VIDEA ZDE

Co jste říkal na to, když jste se dozvěděl o tom, že Dávid Hancko jde do Sparty?

„My spolu máme nadstandardní vztah, takže jsme se o tom bavili. Dávid se ptal, co na to říkám. Jeho situace ve Fiorentině se vyskytla tak, že momentálně je to pro něho velmi dobrý krok. Sparta je velký klub, který má před sebou obrovské výzvy. Navíc má kvalitního trenéra, pod kterým by se Dávid mohl zlepšovat. Důvodů, proč je hostování na Letné dobrým krokem, bylo hned několik: špičkový tréninkový proces, složení kádru, tlak na hráče.“

Česká veřejnost o něm ale moc neví. Přitom na Slovensku se psalo, že by mohl mít větší potenciál, než má Milan Škriniar, obránce Interu Milán. Co vy na to?

„Tyhle přirovnání mají novináři a fanoušci rádi. To, že ho v Česku lidi neznají, je možné. Ale koupila ho Fiorentina a zajímaly se o něj i jiné velké kluby. Na svůj věk je velmi zajímavý a dnes už i univerzální hráč. V dorostu hrával na křídle, ale postupně se posunulo řadu níž. A uměl dobře zahrát levého obránce a na pozici stopera podával vynikající výkony.“

Když jej UEFA vybrala mezi TOP 50 talentů na světě, napsala o něm, že je to „slovenský Maldini“. Skutečně?

„Je to možná trochu přitažené za vlasy, ale něco na tom bude. Ti lidé ho měli vyskautovaného, ví, jak se prezentuje na hřišti.