Janetzký trefil triumf Zlína, Csaplár mu vyčítá výkyvy. Proč má číslo 68? | iSport.cz

Před včerejším utkáním s ním kouč Josef Csaplár dlouho se seděl v tiskovém středisku a vykládal mu, co od něj čeká a na co má. „On je ferrari, ale jezdí jako fabia. Říkám mu: Umělecký dojem máš dokonalý, ale technická hodnota jsou čísla. Máš na víc,“ popsal rozhovor Csaplár. O pár hodin později poslal Jakuba Janetzkého na plac a záložník rozhodl.

Co vám říkal kouč? Prý vedete dlouhé debaty.

„To je asi mezi námi…No, říkal, že mám výkyvy ve výkonech. Že jsem na tréninku lepší než v zápasech. Před střídáním chtěl, ať dám gól a nabíhám za obranu. Věděli jsme, že Teplice hrají hodně vysoko, dalo se tam zabíhat.“

Proč nosíte numero 68? V minulé sezoně jste ho ještě neměl.

„Je to kvůli strejdovi. Je mu šestačtyřicet let a taky hraje fotbal. Za jednu vesnici u Opavy. Navzájem se sledujeme a řekli jsme si, že budeme mít oba na dresu tohle číslo. On už ho měl dřív. Teď jsem si ho vzal i já.“

SESTŘIH: Zlín - Teplice 1:0. Výhru Ševcům v závěru zařídil Janetzký

Jak těžké bylo skolit Teplice? V první půli to vašemu týmu nešlo.

„Zápas byl nervóznější. Přišlo mi, že bylo na stadionu ticho. Moc lidí tentokrát nepřišlo. Až ve druhém poločase to bylo lepší, měli jsme několik šancí. Jsem rád, že jsme vyhráli. Šli jsme si za tím a byli jsme odměněni. Snad to půjde líp než doteď. Ale tlak jsme si před utkáním nepřipouštěli. Hlavně jsme si přáli, ať to dopadne dobře.“

Při tom gólu vám střela úplně nevyšla, co?

„Máte pravdu, moc jsem to netrefil. Naštěstí to tam padlo. Už předtím jsem měl šanci, ale už jsem dopadával na zem a nestihl jsem lépe zakončit.“

Zlín - Teplice: Grigara nekompromisně zblízka odčaroval Janetzký, 1:0