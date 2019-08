Csaplár po výhře perlil: Mašek byl na zabití! Kdo je pro něj Jordi Alba? | iSport.cz

Video k článku Zlín - Teplice: Mašek vysunul parádní kolmicí Janetzkého. Toho ale zastavil famózní Grigar VŠECHNA VIDEA ZDE

Co říkáte na bitvu s Teplicemi?

„Zasloužené a trošku šťastné vítězství. Viděli jsme zajímavé utkání, fanoušci se nenudili. První poločas byl z naší strany hodně nervózní, nějak to na kluky dopadlo. Druhá půle už byla lepší. Podržel nás brankář Dostál, soupeř měl taky šance. My jsme měli možností zakončení asi víc. Poznar dal gól, nakonec z ofsajdu. Zasloužil by si ho. Podal jeden ze svých nejlepších výkonů.“

Při zranění Matejova a Vakha jste musel trošku přeskupit sestavu. Jak se vyplatily změny?

„Nejvíc nám chybí pozice středního záložníka před obranou. Dal jsem tam Jiráčka, abych mu trošku ulevil. A byl tam úplně skvělý. Nechci ho tahat někam do strany. Vrátil se kreativní Podio, byl tam běhavý Mašek. Fantiš se naprosto nechutně trápí, ale běhá nadoraz. A byl odměněn finální přihrávkou. Džafič vypadal posledních čtrnáct dní v tréninku velmi dobře. My ztrácíme strašně moc balonů v předfinální fázi. V tomto vynikal Mašek, byl na zabití.“

Měl jste s ním svatou trpělivost.

„To měl. I když se mu nedaří a kope se za uši, pořád chce balon a běhá. To není všední vlastnost. Je nejlíp připravený hráč v týmu. S Čanturišvilim a dnes už i Janetzským jsou o parník před ostatními. Možná Maška vidím výš, než momentálně je. Jsem na něj ještě tvrdší než na jiné.“

Povedlo se vám střídání Jakuba Janetzkého, který rozhodl.

„On je ferrari, ale jezdí jako fabia. Před zápasem jsem s ním seděl a říkám mu: Umělecký dojem máš dokonalý, ale technická hodnota jsou čísla. Máš na víc. Šel tam, oživil hru a dal gól. Jsem za něj rád.“

Na mladého Martina Nečase, jenž nastoupil v základu, to bylo až moc, ne?

„Ukázalo se, že ano. Byl to ohromný rozdíl oproti přáteláku s Lokomotivem Moskva nebo Trnavou. Tehdy to byl hráč okamžitě na prodej. On je pro mě Jordi Alba. Chci od něj vidět spontánnost. Ať si dá balon s Podiem nebo s Jiráčkem a sprintuje dopředu. Chtěl jsem, aby si to zjednodušil. Dozadu nezklamal, vracel se.“

