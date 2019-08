Yunis proti Karviné znovu spaloval šance: Čekání na gól už je dlouhé | iSport.cz

Jak hodnotíte remízu s Karvinou?

„Věděli jsme, že k nám přijede mužstvo, které předvedlo velmi bojovný výkon proti Slavii a tady to nebude nic jiného. Dobře jsme na ně nastoupili. Napadali jsme a ke konci poločasu jsme dali gól do šatny. Pro nás to bylo ideální. V kabině jsme si řekli, že zápas může rozhodnout druhá branka. Když ji přidáme, tak dostaneme klid a bude se nám hrát líp. Ale to se nepovedlo. Posledních dvacet minut Karviná zjednodušila hru a podařilo se jí dát gól. Bod je dneska málo.“

Sám jste měl několik šancí...

„Měl jsem nejméně tři. Hodně mě to mrzí. Hlavně ta první, kdy jsem věděl, že David Houska to bude dávat na přední tyč. Odskočil jsem si od stopera a stačilo balon trefit. Jenže já jsem to netrefil vůbec a dopadlo to tak, jak to dopadlo...“

V nové sezoně jste se ještě netrefil. Jak je čekání na gól nepříjemné?

„Snažím se nepřipouštět si to, ale čekání je už dlouhé. Některé situace jsem řešil zbytečně rychle a zbrkle. Když jsem ve druhém poločase rychle střílel, tak jsem čekal, že mám za sebou stopera, ale měl jsem dost času. Věřím, že to přijde třeba už příští zápas. Zůstávám pozitivní. Je pěkné, že jsem pomohl vytvořit dvě penalty, ale góly se ode mě čekají. Od toho tady jsem.“

Druhá půle byla z vaší strany dost bojácná, že?

„Máte pravdu. Vždycky když doma vedeme o gól, tak se zatáhneme a přestaneme být aktivní. Pak to vypadá tak, že jsme pod tlakem, soupeř hru zjednoduší a nakonec dostaneme zbytečný gól.“

Nedocházely vám síly? Karviná vypadala živěji.

„Nemyslím si to. Karviná hru zjednodušila, tím si vytvořila tlak.“

Berete sedm bodů za pět kol?

„Je to hezké, ale dnes to mělo být doma za tři body. Málokdo čekal, že přivezeme tři body z Liberce, ale měli jsme to dnes doma potvrdit. To se bohužel nepovedlo.“