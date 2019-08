Dojatý Petržela: Nejtěžší zápas v životě. Mrzí mě, že jsem se loučil | iSport.cz

Před zápasem proběhla rozlučka, po utkání jste obíhal kolečko, fanoušci vám děkovali za práci, kterou jste pro Viktorii odvedl. Byl jste mile překvapený?

„Bylo to hodně dojemné. Před zápasem jsem cítil na svoji osobu velký tlak. Říkal jsem si, že tomu nesmím podlehnout, ale udržet se to nedalo. Na fotbal jsem se pořádně nemohl soustředit, což muselo být na začátku vidět. Po utkání to ale bylo krásné. Nečekal jsem, že diváci vydrží až do konce a budou mě takto vyvolávat. Bylo to strašné překvapení a moc jim za to děkuju. Z druhé strany mě mrzí, že jsem se loučil…“

Ve chvíli, kdy jste před druhým gólem rýsoval náramnou přihrávku na Tomáše Zajíce, jste vypadal soustředěný až až.

„Hraju za Slovácko a dělám pro něj maximum možného. Asi jsem i rád, že jsem Zajace vybídl do šance a on to krásně proměnil.“

V Plzni jste odehrál mraky důležitějších a náročnějších zápasů. Přesto, šlo nyní o psychicky nejtěžší zápas?

„Ano, byl nejtěžší. Nebylo to jednoduché. Nechtěl jsem ublížit Viktorce, zase jsem ale chtěl získat nějaké body pro Slovácko. S klukama se znám úplně perfektně a nastoupit proti nim… Bylo těžké se s tím srovnat.“

Kdy jste měl nejvíc na krajíčku?

„Když jsem obcházel kolečko. City jsem dal najevo, pustil jsem zábrany, už jsem se nemusel na nic soustředit. Pocity jsem nechal plynout.“

Mrzelo vás, že největší kamarád David Limberský vůbec nebyl v nominaci na utkání?

„Ne, nemrzelo. Nehraje se mi na něj dobře, je to výborný obránce.“

Plzeň si prochází mizerným obdobím. Nevyhrává, nestřílí branky. Dovede si představit, co se v klubu bude odehrávat před čtvrteční odvetou s Antverpami?

„Ano, je mi jasný, jaký tady bude tlak, co se tady bude dít. Taky jsem to zažil… Pro kluky to není nic příjemného. Nedaří se jim fotbalově, o to víc je pak těžší se prosadit v Evropě, kde jsou mančafty vyspělejší než v Česku. Nečeká je nic jednoduchého, přesto doufám, že to zvládnou. V domácím prostředí je Viktorka silná, ovšem bude potřebovat fanoušky. Tímto bych je chtěl poprosit, aby stáli za hráči.“

SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 0:2. Senzační ztráta favorita, domácí potrápil Petržela

Vše o Plzni najdete ZDE »

Plzeň - Slovácko: Zajíc utekl obráncům Viktorie a trkl míč přes Hrušku, 0:2!

Plzeň - Slovácko: Předčasná radost Krmenčíka, domácí pálili z ofsajdu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného