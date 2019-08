Šmicer a Kolář o Kangovi: Skvělý hráč, ale trenér se ho nemá doprošovat | iSport.cz

Kanga zvládá na hřišti báječné věci, na začátku sezony Spartu táhne. Dal už pět gólů, dva z toho z penalt. Gabonský záložník ale umí být i popudlivý. V zápase v Mladé Boleslavi ho trenér Václav Jílek stáhl z taktických důvodů už v 61. minutě, což hráč nelibě nesl. Při odchodu ze hřiště zamířil nakvašeně rovnou na střídačku, letenský kouč se musel otáčet, aby si podali ruku.

"Zápas se nějak vyvíjí, trenér se rozhodne, že ho sundá. Měl by to pochopit a jít dolů. Plácnout si s hráčem, co jde na hřiště místo něj, to samé s trenérem. On ale jde úplně mimo všechny, vleze si na stranu střídačky a sedne si. Aby se trenér šel doprošovat, aby si plácl s hráčem, to nevím jako," zlobil se Vladimír Šmicer, host pondělního vysílání pravidelného pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport.

Mladá Boleslav - Sparta: Kangovo brzké střídání, Jílkovi se pak vyhnul

Pro chování excentrického fotbalisty nemá bývalý reprezentant a vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem pochopení. "Zatím je to možná nejlepší hráč ligy, to musím říct, bohužel. Ale na druhou stranu. S Trabzonsporem dá krásný gól na 2:0, běží před fanoušky Turků, stoupne si před ně a něco tam dělá. Proč k té hordě běží?! Pak to skončí 2:2. Vidím v tom karmu, neměl to dělat. Jinak by Sparta vyhrála 2:0, to jsem přesvědčený," vrátil se Šmicer k úvodnímu duelu Sparty ve 3. předkole Evropské ligy.

Podobný názor má i Daniel Kolář. "Souhlasím s Vláďou. Kanga je skvělý fotbalista, taky se mi líbí, je šikovný, hraje dobře, nedostává žluté karty. Ale v týmu bych ho mít nechtěl," prohlásil bývalý vynikající záložník a vrátil se i ke Kangově výkonu proti tureckému týmu. "Užil si zápas, dal gól, ukázal, že šlo o něj. Měl dobrou náladu, ale přitom by neměl, protože to skončilo 2:2."

Sparta nicméně na Kangu výrazně spoléhá, jde o jejího stěžejního hráče. Důležitý bude jeho výkon už ve čtvrtek, kdy letenský celek čeká náročná odveta Evropské ligy v Turecku.

SESTŘIH: Sparta - Trabzonspor 2:2. Skvělý výkon, pak selhání v závěru

Sparta - Trabzonspor: Kanga přidává nádhernou druhou trefu a popíchl fanoušky hostů!