Mešanoviče nadzvedl trenér, ohromil i Švancaru. Čím rozbil Spartu? | iSport.cz

Pokaždé, když je na hřišti, z něj tryská energie, zápal a zarputilost. Sprintovými náběhy cupuje soupeřovu obranu, agresivně napadá. U Murise Mešanoviče si můžete být jistí, že nic neodflákne. Ovšem jeho výkon v neděli proti Spartě? Fantastický. Hattrick a jedna asistence. Desítka ve Sportu jako vymalovaná.

„Bylo by troufalé říct, že jsem proti Spartě myslel na hattrick. Ale o poločase, kdy už jsem měl dva góly, jsem pomyslel na to, že bych mohl dát ještě jeden. Povedlo se, ale nejdůležitější je, že jsme vstřelili ještě čtvrtý gól a vyhráli. Kdybychom nezvítězili, hattrick by nebyl takový,“ vyznal se Mešanovič.

Bosenský kulomet řídil setnutí družiny trenéra Václava Jílka. Třikrát poslal Boleslav do vedení. Nejprve precizně zahranou penaltou. „Trochu mě naštval v generálce, jakým způsobem tehdy pokutový kop nedal. Byl si toho vědom, ale v tomhle je jižanská krev vynikající, oni mají schopnost jít na další penaltu. Skoro bych řekl, že se na to těšil. Před ním jsou určeni Komličenko a Budínský, ale ani jeden na hřišti nebyl. Muris to vzal s ochotou na sebe,“ líčil boleslavský trenér Jozef Weber.

Další dvě trefy? „Úžasné,“ rozplýval se kouč Středočechů. Při gólu na 2:1 zužitkoval Mešanovič rychlou akci, kdy mu skvěle nabil Marek Matějovský, a muž s desítkou na zádech pohotovu střelou poslal míč k tyči. Brankou na 3:2 odpovídal bosenský forvard na vyrovnávací gól Sparty, skvěle zakombinoval s Pavlem Buchou a pak křížnou ranou uklidil balon o tyč do sítě.