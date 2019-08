Brankář, který má nulu ze Sparty i Plzně: Proč nelituje, že nevyšla Slavia? | iSport.cz

O jeho velkém talentu se ví. V klubu pod sebe stlačil zkušené třicátníky Radka Porcala a Michala Daňka, od 13. kola minulé sezony nevynechal ani jeden zápas. Neoficiálně mu dělá manažera Veliče Šumulikoski, zástupce chorvatské agentury a zároveň sportovní manažer 1. FC Slovácko. Pikantní situace. „Kdyby se jednalo o mém přestupu, může zastupovat obě strany,“ usmívá se Matouš Trmal, klenot týmu z Uherského Hradiště.



Dokázal jste to, co nikdo před vámi. Uvědomujete si to?

„Jestli v Plzni a na Spartě v jedné sezoně udržel někdo čisté konto, o tom nic nevím. Nás zdobí dobrá defenziva. Chceme hrát odzadu, na nulu. Trenér Svědík na to klade důraz. Buď vyhoříme, anebo se nám to povede. (úsměv) Plzeň teď žádnou pořádnou šanci neměla. Co tam bylo, šlo většinou vedle. Na Spartě byly jedna dvě střely. I tam jsme to kvalitně odbránili. Určitě mám míň práce než minulou sezonu.“



Dá se říct, že máte hru na velké týmy?

„Vyhovuje nám, když nemusíme dobývat. Čekáme na chybu soupeře. Oni si rozehrají, hrají sami pro sebe. A my pak jdeme do rychlého protiútoku. To nás zdobí. V Plzni a na Spartě jsme podali podobný výkon. Viktorka nebyla v optimálním rozpoložení, měla plno změn v sestavě. Se Spartou to bylo první kolo, velké očekávání fanoušků. A soupeř to nezvládl.“



Jako vy kolikrát proti papírově srovnatelným či slabším celkům. Proč?

„Když musíme tvořit, je to pro nás těžší. Když jsme hráli s Budějovicemi nebo s Jabloncem, nebylo to úplně ono. Jablonec nás nechal hrát, a když jsme dostali druhý, třetí, čtvrtý gól, bylo po nás. Rozpadlo se to.“



Co s vámi dělala šestibranková nadílka ve třetím kole?

„Nic příjemného to není, byl jsem z toho nešťastný. Šest gólů jsem dostal možná někdy v dorostu a to si ani nepamatuju. V Jablonci jsem neměl štěstí, nic mě netrefilo a vše skončilo gólem.