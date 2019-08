SÁZKAŘSKÉ TIPY: Slavia na jihu vyhraje, zažlutí se Baník na Spartě? | iSport.cz

Po týdnu se vrací pravidelný pořad SÁZKAŘSKÉ TIPY s výhledem na utkání 6. kola FORTUNA:LIGY. Redaktor deníku Sport Jan Podroužek se zamýšlí nad trojicí ostře sledovaných duelů. V pátek naskočí do hry mistrovská Slavia, která přijede k nováčkovi soutěže do Českých Budějovic. A bylo by velkým překvapením, kdyby tam ztratila body. Naopak velmi řízná bitva se očekává v neděli na Letné, kam dorazí ostravský Baník. Tam lze očekávat hodně emocí, a proto se může vyplatit sázka na počet žlutých karet. A snadné to pak nebude mít Plzeň v Teplicích, kde bude chtít napravit poslední dvě ligová zaváhání. Více ve VIDEU.