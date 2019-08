Trpišovský: Stanciu jde nahoru, potřebuje dynamiku a lehkost | iSport.cz

Drtivá prohra 0:4 před zhruba šesti lety ve druhé lize?

„Ano, vzpomněl jsem si na to, byl to jeden z prvních zápasů pro nás trenéry v profi fotbale. Od té doby jsem tu nebyl, tak jsem rád, že jsem to teď se Slavií zvládli líp.“

O hodně líp.

„Bylo výborně připravené hřiště pro fotbal, všechny podmínky, a to se odrazilo i na samotném utkání. Vstoupili jsme do něj dobře už v prvním poločase, hráli jsme skvěle po celém hřišti, ale kromě posledních 20 až 25 metrů před soupeřovou bránou, kde jsme volili strašně špatné řešení. Měli jsme spoustu míčů v nebezpečném prostoru, centry, střely, ale vlastně jsme si nevypracovali vyloženou brankovou příležitost. Ve druhé půli jsme se v tomhle zlepšili.“

Díky čemu?

„Začali jsme se chovat líp kolem soupeřova vápna a uvnitř. A pomohla nám střela Nicolae Stancia, pak jsme zápas dovedli k zaslouženému vítězství. Přispěli k tomu ale i domácí, kteří chtěli hrát hodně aktivně, náročně, tím pádem se na hřišti pořád něco dělo. Byl to dobrý zápas a jsem rád, že jsme se takhle předvedli.“

Jak se vám líbil výkon Nicolae Stancia?

„Jde postupně nahoru. Naposledy proti Liberci toho měl plné zuby už v 65. minutě, ale dneska vypadal mnohem líp. Ale u něj to není o tom, že by nevydržel celých devadesát minut, potřebuje hlavně získat dynamiku a lehkost v nohách, což mu chybělo. Teď se pohyboval skvěle.“

A mohl by hrát v Kluži?

„Varianta to určitě je. Zná protihráče, zná ligu, prostředí, mohl by nastoupit. Kluž samozřejmě sledujeme, od soboty se na to vrhneme a začneme do hráčů hustit informace, takže potom se rozhodneme.“

Co jeho herní projev? Třeba jak si schází hluboko pro míče.

„Záleží nám na tom, jakou strategii hry zvolí soupeř, jak nás začne dostupovat, z jak hlubokého, nebo vysokého bloku bude vycházet. Ve čtvrtek jsme se připravovali na dvě základní rozehrávky, tedy i na tu, že by chodil hodně z hloubky. Někdy se totiž stává, že když podhrotový hráč hraje blízko u útočníka, je odříznutý od hry. Hráči ve středu pole musí správně rotovat, chápat, kde je těžiště hry, což Nico s Pepou Hušbauerem umí vycítit nejlíp. Oni ví, jak a kde správně převzít míč od stoperů.“

Už tedy směřujete myšlenky na Kluž?

„Od soboty s tím začneme. Byli jsme se podívat osobně na obou zápasech mezi Kluží a Celtikem, budeme je pozorovat i teď o víkendu, ale vycházet budeme primárně z těch evropských utkání, protože v rumunské lize, jak víme, většinou nezůstává pomalu ani jeden hráč základní sestavy, hodně to šetří. Teď na to máme od soboty čas, začneme do hráčů hustit informace, ale opatrně, abychom je nezahltili.“

