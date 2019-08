Slavia se naladila na Kluž. Co duel v Budějovicích ukázal o možné sestavě? | iSport.cz

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Nicolae Stancia proti Českým Budějovicím • FOTO: Pavel Mazáč / Sport

Naladila se ideálně. Slavia po dominantním výkonu vyhrála na hřišti Českých Budějovicích 3:0, v novém ligovém ročníku je dál neporažená. A už v úterý Pražany čeká první duel v Kluži, kde vstoupí do boje o vysněný postup do Ligy mistrů. Kouč Jindřich Trpišovský na jihu Čech opět částečně protočil sestavu, co mu duel ohledně složení jednotlivých řad pro bitvu v Rumunsku ukázal?