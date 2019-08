Fotbalisté v "podprsenkách". Sparta pomocí nové technologie sleduje pohyb i únavu hráčů | iSport.cz

Zhruba před třemi lety barcelonská hvězda Lionel Messi zaujal tím, že když svlékal po zápase dres, měl pod ním speciální textilní vestu s čipem. Technologie tehdy v přepočtu na koruny vyšla zhruba na milion. Postupně se ale stává dostupnější, a dnes tak její nasazení vyjde na řádově méně. Své místo pak nachází i u ekonomicky slabších klubů, než je Barcelona.

Od letní předsezonní přípravy s ní pracuje i nejspíš první domácí klub: pražská Sparta. „Co se týká ceny, tak se jedná o částku sice poměrně vysokou, ale i pro kluby jako Sparta je to dosažitelné. Navíc je to svým způsobem investice do péče o hráče,“ říká mluvčí letenského klubu Ondřej Kasík.

Celý článek čtěte na webu E15.cz ZDE>>>