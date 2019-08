Expert Kopecký o krachu v EL: Chybí zabijáci i cit pro míč. Co krátká pauza? | iSport.cz

Video k článku SESTŘIH: Plzeň - Antverpy 2:1pp. Naděje, pak rána! Viktoria v EL končí VŠECHNA VIDEA ZDE

Najdete u hořkých konců tří českých klubů společného jmenovatele?

„Je jím především úspěšnost v koncovce. Umění dávat góly. To je v evropských pohárech rozhodující. Viděl jsem odvetu Plzně, tam je to jednoznačné. Kdyby proměnila velké příležitosti, o postupu by bylo jasno. Sledoval jsem i Mladou Boleslav. Ta možností tolik neměla. Obecně platí, že celkově se naše kluby těžko dostávají do gólových šancí. A když se do nich dostanou, tak jsou fotbalisté ukvapení, nesoustředění. Jednoduše řečeno: chybí nám kvalita v zakončení. Zabijácký instinkt. Takové útočníky nemáme. To samé platí o Spartě.“

Co ještě chybí českým týmům oproti konkurenci?

„U všech soupeřů mě zaujala pohybová elastičnost a práce s míčem. Hlavně balkánských a afrických hráčů. Oni se s balonem mazlí, kdežto my ho pracně zpracováváme. Dám příklad: český hráč musí míč při zpracování a založení akce sledovat, chybí přirozenost. Naopak soupeř balon tolik nesleduje, tím pádem logicky získává víc času, aby se rozhlédl, viděl spoluhráče v náběhu a zvolil správné řešení. Jde třeba o půl vteřiny, ale ta je v současném dynamickém fotbale stěžejní.“

Je to i o rychlosti?

„Neřekl bych, že jsme pomalí rychlostně. Jsme pomalí v práci s míčem.“