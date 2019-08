Premiéra v Sigmě nevyšla. Táta je na mě přísnější, řekl Látal junior | iSport.cz

Hořký konec, který jste si určitě nepředstavovali, že?

„Určitě ne. Vedeme 2:0, Bohemka hrozila prakticky jen tak ze standardních situací, po jedné dala gól na 2:2. Musíme to v závěru nějak uhrát, ubránit. Jsme strašně zklamaní, že odsud nevezeme ani bod.“

Kdy jste se dozvěděl, že budete hrát v základní sestavě?

„V pondělí na začátku týdne jsme probírali s trenérem, že Martin Sladký je dlouhodobě mimo a že je varianta, že bych nastoupil. Bylo jich víc. Trenér se rozhodl pro mě, jsem rád, že jsem mohl nastoupit.“

Nastoupil jste na pozici halvbeka, potkával jste se s Jakubem Podaným. Jaké souboje s ním byly?

„Byl nepříjemný. Je to silový, rychlostní typ hráče, má nebezpečné centry. Musel jsem si na něj dávat pozor.“

Kde se cítíte v sestavě nejlíp?

„Cítím se lépe na beku, vše mám před sebou a snažím se podporovat útočnou fázi.“

Jaké to je hrát pod tátou?

„Neberu to tak. Je to nový trenér, který přišel v létě, já dostal novou šanci. Je na mě asi přísnější. Fotbal doma probíráme čtyřiadvacet hodin. Snaží se mi pomoct, rozebíráme, co dělám špatně.“

Jste jediný, kdo mu tyká v týmu?

„Asi jo. Nevím, jak to mají starší hráči, ale já mu tykám.“